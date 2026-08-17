В Венгрии потерпел крушение автобус с паломниками

В восточной части Венгрии в результате аварии автобуса, принадлежавшего польской компании и перевозившего паломников, погибли 12 человек, ещё как минимум 10 получили тяжёлые травмы. Трагедия произошла утром 16 августа на автомагистрали М3, недалеко от города Мезёкерестеш.

Сообщается, что в автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. Они возвращались из знаменитого паломнического места Медджугоре в Боснии и Hzеговине в Польшу. Примерно в 01:00 автобус съехал с дороги, попал в придорожную канаву и опрокинулся на бок.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что некоторые пассажиры оказались зажаты внутри перевёрнутого автобуса, в том числе под сиденьями. Пострадавших доставили в больницы Мишколс, Дебретсен, Эгер и ряда других близлежащих городов. Согласно официальным данным, 37 человек получили лёгкие травмы.

Предположительно, предварительной причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулём. Он выжил и был задержан полицией. Правоохранительные органы выясняют точные причины происшествия.

Одна из выживших пассажирок, Хелена Тлучек, описала увиденное на месте трагедии как тяжёлую картину. Несмотря на полученные травмы, она пыталась вытащить двух человек, оказавшихся под обломками, и помочь своей сестре.

Трагедия глубоко потрясла официальных лиц Польши и Венгрии. Президент Польши Карол Навротский выразил соболезнования родственникам погибших. Польское правительство также заявило, что примет специальные меры для возвращения выживших граждан на родину.

В настоящее время расследование аварии продолжается. Официально подтверждено, что все погибшие были гражданами Польши.