Иран объявил награду за поимку американских военнослужащих

Иранская армия объявила, что выплатит денежное вознаграждение лицам, которые захватят или убьют американских военнослужащих. Об этом сообщили международные СМИ со ссылкой на данные иранского государственного информационного агентства ИРНА.

По словам командующего иранской армией генерал-майора Амира Хотами, лицу, которое захватит, убьёт или передаст соответствующим органам одного из американских военнослужащих, если они войдут на территорию Ирана, будет выплачено вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Хотами заявил, что это решение было принято после многочисленных обращений граждан с предложениями оказать финансовую поддержку.

Иранский военный руководитель также сообщил, что размер вознаграждения для женщин будет вдвое выше — до 60 тысяч долларов. Однако он не привёл конкретных подробностей о том, когда и где американские военнослужащие могут стать мишенью.

Вместе с тем сообщается, что Хотами также предложил выкупать оружие, применённое против американских военнослужащих, по цене вдвое выше рыночной и выдавать взамен новое оружие.

Это заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между США и Ираном. Ранее Хотами уже заявлял, что в случае входа американских войск на территорию Ирана военные страны дадут жёсткий ответ.

В настоящее время подтверждённых данных о размещении сухопутных войск США на территории Ирана нет. Поэтому не раскрывается и механизм, на основании которого объявленное вознаграждение будет выплачиваться на практике.