Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за $40 млн — в сто раз дороже ожидаемого

Первый в истории Ferrari полностью электрический автомобиль Луке продали на аукционе по невероятно высокой цене. За автомобиль заплатили 40 млн долларов.

Цена резко превысила стартовую

На аукционе стартовая цена Луке была установлена на уровне 550 тысяч евро. Однако итоговая стоимость оказалась значительно выше ожидаемой и достигла 40 млн долларов.

Сумма, заплаченная за первый электромобиль Ferrari, кардинально отличалась от его стартовой цены.

Сотрудничество со студией Джони Айва

Модель Луке разработана Ferrari совместно со студией известного дизайнера Джони Айва.

Уникальный дизайн и ограниченный тираж этой модели, открывающей новую эру в истории Ferrari, привлекли внимание коллекционеров.

Таким образом, первый электромобиль Ferrari стал не только технологической новинкой для компании, но и вызвал широкий резонанс благодаря рекордной покупке на аукционе.