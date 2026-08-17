Официально: сборную Шотландии возглавил новый главный тренер!

В шотландском футболе начинается новая эра. Шотландская футбольная ассоциация (СФА) официально объявила о назначении 39-летнего перспективного бельгийского специалиста Себастьяна Поконьоли главным тренером национальной сборной.

Специалист подписал со шотландцами первоначальный двухлетний контракт и возглавит команду в новом сезоне Лиги наций УЕФА, а также в предстоящих отборочных матчах.

Чемпионство с «Юнионом», которого ждали 90 лет, и признание в Европе

Несмотря на молодость, Себастьян Поконьоли зарекомендовал себя как один из самых талантливых и современных тренеров континента:

Историческая сенсация в Бельгии: Уже в первом сезоне полноценной тренерской карьеры Поконьоли выиграл чемпионат Бельгии с клубом «Юнион Сент-Жиллуаз» — это стало первым чемпионским титулом команды за 90 лет;

Лига чемпионов УЕФА и Суперкубок: Он впервые в истории вывел «Юнион» в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА и выиграл Суперкубок Бельгии;

Тренер года в Бельгии: После признания лучшим тренером страны в 2025 году он возглавил французский «Монако», с которым расстался в июне после того, как клуб завершил сезон в Лиге 1 на 7-м месте.

Отставка Кларка после ЧМ-2026 и новый вызов

Должность главного тренера сборной Шотландии стала вакантной после чемпионата мира 2026 года:

Уход Стива Кларка: Стив Кларк, много лет руководивший сборной, добровольно покинул пост после того, как шотландцы не смогли выйти из группы на ЧМ-2026;

Цель Шотландской ассоциации: Руководство намерено под руководством Себастьяна Поконьоли омолодить национальную сборную, внедрить атакующий и современный стиль футбола и вернуть команду в европейскую элиту.

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