Lada Vesta обзавелась новыми удобствами: в автомобиле появились климат-контроль и телематика

Российский концерн «АвтоВАЗ» продолжает технологическое обновление семейства Lada Vesta, одной из своих самых популярных моделей. Производитель официально внедрил для этой модели систему автоматического климат-контроля и телематическую платформу Lada Коннект Старт. Эти изменения призваны еще больше расширить и без того растущий функционал автомобиля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Новая система климат-контроля позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в салоне. Система работает на основе данных от трех специальных датчиков и незаметно для водителя и пассажиров регулирует воздушные потоки. Управление осуществляется с помощью подсвеченных поворотных регуляторов, а основные показатели отображаются на 10-дюймовом мультимедийном экране.

Дистанционное управление и цифровые возможности

Еще одним важным нововведением стало внедрение системы Lada Коннект Старт. По данным иксбт.ком, эта телематическая платформа позволяет дистанционно управлять множеством функций автомобиля через мобильное приложение «Мир Lada». Теперь водители могут отслеживать состояние автомобиля с помощью смартфона.

С помощью системы можно получать следующие данные и выполнять следующие действия:

Проверка уровня топлива и заряда аккумулятора;

Определение текущего местоположения автомобиля;

Контроль температуры двигателя;

Дистанционное блокирование или разблокирование дверей и багажника.

Стоит отметить, что эти функции включены в стандартное оснащение для всех комплектаций модели Lada Vesta. Ранее в модель также были добавлены системы дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа. Подобные инновации рассматриваются как важный шаг в процессе импортозамещения для российского автопрома.

Цены и сроки выхода на рынок

По сообщениям инсайдеров, комплектации Lada Vesta Течно и Дриве, оснащенные системой климат-контроля, уже начали поставляться в дилерские центры. Ожидается, что официальные продажи обновленных автомобилей стартуют в ближайшие дни. Разумеется, дополнительные удобства не обойдутся без влияния на стоимость.

По предварительным расчетам, из-за новых функций цена автомобиля может вырасти на 50–100 тысяч рублей по сравнению с предыдущими версиями. Учитывая, что модели Lada занимают значительную долю и на рынке Узбекистана, эти технологические обновления могут быть интересны и местным потребителям.

Серийное производство модели Lada Vesta НГ было возобновлено после перерыва, вызванного санкциями. В настоящее время «АвтоВАЗ» работает не только над увеличением объемов производства, но и над возвращением ранее существовавших и внедрением новых современных опций в автомобили.