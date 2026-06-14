Бумажная книга против планшета: результаты удивили даже ученых

·15·Для жизни
Бумажная книга против планшета: результаты удивили даже ученых

Чтение бумажных книг помогает лучше связывать детали истории и запоминать их. Результаты исследования, проведенного японскими учеными, были опубликованы в журнале ПЛОС Оне.

Ученые из Токийского университета изучили, как формат чтения влияет на активность мозга. В эксперименте приняли участие 25 студентов. Они прочитали часть японского комикса либо в бумажном виде, либо на планшете. Затем они ознакомились со второй частью истории и ответили на вопросы по сюжету.

Согласно результатам исследования, точность ответов в обеих группах была практически одинаковой. Однако участникам, читавшим с планшета, потребовалось больше времени, чтобы ответить на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей истории.

Анализ МРТ показал, что у тех, кто читал бумажные книги, области мозга, отвечающие за обработку языка и формирование последовательности событий, активировались меньше. Это означает, что для понимания информации требовалось меньше усилий.

Ученые объясняют это физическими свойствами бумажной книги. Расположение страниц и возможность тактильного восприятия процесса чтения формируют в мозгу «пространственную карту» событий, что помогает лучше запоминать информацию.

По мнению авторов исследования, цифровое чтение не ухудшает понимание текста. Однако для достижения того же результата пользователям планшетов требуется больше времени и когнитивных ресурсов.

ЧтениеПланшетыБумажные книгиКогнитивные способностиИсследования
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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