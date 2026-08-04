Рекордная жара стала причиной гибели трёх львиц в зоопарке

·1K·Мир
Рекордная жара стала причиной гибели трёх львиц в зоопарке

В расположенном в Токио, столице Японии, зоопарке Тама из-за сильной жары погибли три львицы. Наблюдаемая в стране рекордная жара представляет серьёзную угрозу не только для людей, но и для жизни животных. Об этом сообщила BBC.

По данным администрации зоопарка, в течение одной недели погибли три львицы в возрасте от 3 до 15 лет. Предварительные ветеринарные обследования показали, что у них наблюдались сильное обезвоживание и одновременное нарушение работы нескольких органов. Специалисты называют высокой причиной этого состояния высокую температуру.

Представитель зоопарка Тама Мива Косака отметила, что ранее подобного случая никогда не наблюдалось.

«Для нас это первый такой случай. Прошлым летом тоже было жарко, однако среди наших львов таких потерь не было», — сказала она.

Сообщается, что 3-летняя Муги 19 июля отказалась от еды. На следующий день она уже не могла встать на ноги. Сотрудники пытались спасти её, охлаждая животное и вводя в организм жидкости, витамины и лекарственные препараты. Однако львица погибла 28 июля. Позже, 31 июля, погибла 11-летняя Ичиго, а 3 августа — 15-летняя Луена.

В настоящее время состояние ещё трёх львов — двух самцов и одной самки — оценивается как тяжёлое. Они не могут самостоятельно передвигаться и проходят лечение под постоянным ветеринарным наблюдением. Вместе с тем сообщается, что состояние ещё четырёх львов улучшается, а у шести львов никаких проблем не выявлено.

В целях защиты животных зоопарк запустил специальные системы охлаждения. Львов размещают в зонах, оборудованных мобильными кондиционерами и промышленными вентиляторами.

ЯпонияТокиоТама зоопаркБи-би-си
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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