Винисиус попросил у «Реала» 20 миллионов евро: почему сделка затягивается?

Винисиус Жуниор Винисиус хочет остаться в «Реале», и мадридский клуб также не против продолжить сотрудничество с бразильской звездой. Однако новый контракт превратился в гораздо более сложный вопрос, чем обычные переговоры о зарплате: сторонам предстоит согласовать годовые выплаты, имиджевые права и условия единовременного бонуса.

По данным испанского издания АС, нападающий хочет получать около 20 миллионов евро после уплаты налогов за каждый сезон, увеличить свою долю доходов от коммерческого образа и получить отдельный бонус за продление контракта. Однако эти цифры официально не подтверждены ни клубом, ни футболистом.

20 миллионов евро — только зарплата

По информации АС, согласно действующему контракту, подписанному Винисиусом в 2022 году, за пять сезонов он должен получить в общей сложности 75 миллионов евро чистой зарплаты. Это в среднем 15 миллионов евро за сезон.

Контракт составлен по прогрессивной схеме: годовой доход футболиста начинался примерно с 10 миллионов евро, а в последнем сезоне должен достичь около 18 миллионов евро. Кроме того, ему была предусмотрена дополнительная выплата по пункту, связанному с индивидуальными наградами.

Запрашиваемые в новом соглашении 20 миллионов евро — это сумма, которую футболист будет получать после удержания налогов. Следовательно, общие расходы клуба, включая зарплату, налоги и другие обязательные выплаты, будут значительно выше.

Вопрос Текущая ситуация Сообщаемое требование Срок контракта До 30 июня 2027 года Ожидается продление Средняя чистая зарплата 15 млн евро за сезон Около 20 млн евро Имиджевые права Большая часть делится с клубом Увеличить долю футболиста Единовременная выплата Не раскрыта Бонус за новый контракт

В официальном заявлении «Реала» подтверждено, что действующее соглашение с Винисиусом рассчитано до 30 июня 2027 года. Клуб пока не раскрыл подробности условий новых переговоров.

Главным предметом спора могут стать имиджевые права

Винисиус считается одним из важнейших активов «Реала» не только благодаря результатам на поле, но и из-за своей коммерческой ценности.

По данным АС, мадридский клуб сейчас владеет примерно 50% прав на использование коммерческого образа футболиста. Бразильский нападающий хочет увеличить свою долю в новом контракте.

Имиджевые права могут включать доходы от следующих направлений:

рекламные контракты;

коммерческие материалы в социальных сетях;

использование имени и изображения футболиста;

сотрудничество с личными спонсорами;

реклама с участием различных брендов.

У Винисиуса есть множество личных контрактов с международными компаниями. Поэтому даже небольшое изменение в распределении имиджевых прав может иметь большое финансовое значение для футболиста и клуба. Это аналитический вывод, основанный на его спонсорском портфеле и коммерческом статусе.

Почему футболист просит отдельный бонус?

АС сообщает, что темой переговоров стал и единовременный «бонус за продление» нового контракта. Его точный размер не раскрывается.

Логика стороны футболиста предположительно понятна: Винисиус вступает в последний год своего контракта. Если соглашение не будет продлено, летом 2027 года он сможет стать свободным агентом и получить крупный подписной бонус от другого клуба.

Поэтому его представители могут пытаться компенсировать часть этой возможности бонусом по новому контракту в обмен на продолжение выступлений за «Реал». Однако это лишь анализ, основанный на структуре переговоров; требование бонуса и его размер официально не подтверждены.

В сообщениях АС и Кадена СЭР есть расхождения

В испанской прессе распространяются противоречивые сообщения о финансовых деталях переговоров.

3 августа АС написала, что Винисиус снизил свое прежнее требование примерно с 30 до 20 миллионов евро и теперь хочет получать чистую зарплату в районе этой суммы. По данным издания, главная цель футболиста — продлить контракт с «Реалом».

Кадена СЭР, в свою очередь, сообщила, что предыдущее предложение клуба составляло около 20 миллионов евро, однако Винисиус его не принял, и переговоры приостановлены. Источник отметил, что бразильский футболист рассчитывает на оценку на уровне самых высокооплачиваемых игроков команды.

Поэтому пока рано считать информацию о том, что «Винисиус требует ровно 20 миллионов евро», официальным условием. Даже надежные испанские источники по-разному сообщают, какая именно сторона предложила сумму в 20 миллионов.

Почему переговоры остановились на заключительном этапе?

По данным АС, предыдущая очная встреча сторон состоялась после клубного чемпионата мира 2025 года.

В тот момент футболист снизил свои первоначальные финансовые требования, а «Реал» улучшил предложение. Стороны были очень близки к соглашению, однако контракт не подписали, поскольку на последних вопросах ни одна из них не захотела уступать.

Теперь переговоры осложняют три основных вопроса:

1. Иерархия зарплат

Если «Реал» предложит Винисиусу большую зарплату, клубу, возможно, придется пересмотреть контракты других ведущих игроков команды.

2. Имиджевые права

Естественно, клуб не хочет терять значительную долю коммерческих доходов от футболиста. Винисиус же стремится сохранить за собой большую часть прав, поскольку его глобальная рекламная ценность выросла.

3. Единовременный бонус

Если размер бонуса окажется очень большим, общая стоимость нового контракта может значительно превысить годовую зарплату.

Таким образом, разницу в переговорах нельзя объяснить только вопросом «15 или 20 миллионов». Стороны согласовывают полную экономическую стоимость контракта.

В чью пользу работает время?

Контракт Винисиуса истекает летом 2027 года. Согласно действующим трансферным правилам, с января 2027 года он сможет подписать предварительное соглашение с иностранным клубом на следующий сезон.

Это усиливает позицию футболиста на переговорах. Чем меньше времени остается до окончания контракта, тем ближе другие клубы к возможности получить его без трансферной компенсации.

Для «Реала» же срок принятия важного решения сокращается. Если новое соглашение не будет достигнуто, у клуба может остаться три основных сценария:

Пойти навстречу условиям футболиста и продлить соглашение. Рассмотреть возможность продать его до окончания контракта. Сохранить Винисиуса в составе еще на один сезон и согласиться на его уход в 2027 году в статусе свободного агента.

Кадена СЭР также отмечает, что в ближайшее время ситуация может свестись к одному из этих трех сценариев.

Для «Реала» вопрос не только в футболе

Винисиус влияет не только на результаты команды благодаря решающим действиям на поле, но и на международную маркетинговую ценность клуба. Поэтому его уход может стать для «Реала» одновременно спортивной и коммерческой потерей.

Однако принятие всех требований футболиста также создало бы прецедент для клуба. В следующих переговорах другие лидеры могут потребовать крупные бонусы, более высокую зарплату или большую долю имиджевых прав.

С этой точки зрения задача «Реала» заключается не просто в сохранении Винисиуса. Клубу необходимо найти формулу, которая признает его ценность, но не нарушит общую финансовую и зарплатную систему команды.

Желание остаться есть, но подпись еще не поставлена

Главный вывод из последних сообщений — приоритетная цель Винисиуса по-прежнему заключается в том, чтобы остаться в «Реале». Мадридский клуб также хочет продлить его контракт.

Однако одинаковое желание обеих сторон не означает автоматического достижения соглашения. Если не удастся найти баланс по чистой зарплате около 20 миллионов евро, имиджевым правам и единовременному бонусу, переговоры могут снова затянуться.

Пока единственная точная официальная информация заключается в том, что контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года. Остальные финансовые детали — это сообщения испанской прессы, которые стороны не подтвердили.

Как вы считаете, должен ли «Реал» принять требования Винисиуса или клубу следует отдать приоритет своей зарплатной системе? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!