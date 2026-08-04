Марк тер Стеген продолжит карьеру в «Аяксе»

Нидерландский клуб «Аякс» официально объявил о переходе голкипера «Барселоны» Марка тер Стегена. Как сообщает Goal.com, 34-летний опытный немец перебрался в амстердамскую команду на правах аренды до конца текущего сезона. Этот трансфер оценивается как важный шаг грандов Эредивизи по существенному усилению состава. Об этом Goal.com сообщает .

Марк тер Стеген, являющийся игроком сборной Германии, в последнее время также выступал на правах аренды за «Жирону». Ожидается, что его переход в амстердамский клуб ещё больше усилит амбиции команды в новом сезоне. Огромный опыт опытного голкипера на международной арене станет важным преимуществом для «Аякса».

Яркий период талантливого голкипера в Каталонии

Марк тер Стеген родился 30 апреля 1992 года в немецком городе Менхенгладбах. Вратарь начал профессиональную карьеру в клубе своего родного города — «Боруссии» Менхенгладбах. За три с половиной сезона в составе этой команды он провёл 127 матчей и продемонстрировал свой талант.

Эти успешные выступления обеспечили ему переход летом 2014 года в каталонскую «Барселону». За десятилетие в составе «Барселоны» немецкий голкипер провёл 423 матча во всех турнирах и оставил заметный след в испанском футболе.

Новый вызов и знакомая атмосфера

За годы выступлений в составе «Барселоны» Марк тер Стеген вместе с клубом выиграл главный трофей Лиги чемпионов УЕФА, а также семь раз праздновал чемпионство в испанской Ла Лиге. Его заслуги перед каталонцами сыграли решающую роль во многих успехах команды.

Спортивное руководство «Аякса», в частности Жорди Кройф, отметило, что долго работало над осуществлением этого трансфера. Ожидается, что встреча специалиста и футболиста, давно хорошо знающих друг друга, в Амстердаме ещё больше укрепит атмосферу внутри команды.

По словам Жорди Кройфа, высокий класс и богатый опыт Марка тер Стегена сразу помогут команде. Руководство «Аякса» выразило удовлетворение тем, что эта сложная сделка наконец успешно завершена, и пожелало голкиперу удачи в предстоящих матчах.