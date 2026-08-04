Слышали ли вы о загадочном озере Кун Ко‘рмас в Кашкадарё? (видео)

В высоких горах Кашкадарё расположено одно из ещё не полностью исследованных, загадочных и уникальных мест — озеро Кун Ко‘рмас. Оно находится в высокогорье, среди отвесных скал и альпийских лугов, на территории Гилянского отдела Государственного заповедника Хисор.

Большую часть года озеро покрыто льдом, а его вода отличается необычайной прозрачностью и чистотой. Окружающая тишина, высокие горы, зелёные пастбища и своеобразные природные пейзажи придают этой местности ещё более загадочный вид.

Поскольку озеро Кун Ко‘рмас расположено на охраняемой территории, оно сохраняет своё естественное состояние практически без изменений. Поэтому это место может стать одним из самых интересных направлений для любителей природы, путешественников и поклонников горных пейзажей.