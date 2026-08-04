Нико Гонсалес доволен работой под руководством Энцо Марески

·47·Спорт
Нико Гонсалес доволен работой под руководством Энцо Марески

Полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес заявил, что получает удовольствие от тренировок и игрового стиля команды под руководством нового главного тренера Энцо Марески. 24-летний испанец поделился мнением о процессе адаптации к тактическим требованиям команды в новом сезоне и своей роли в составе. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, 24-летний полузащитник привлёк внимание уверенной игрой в товарищеском матче против «Интера». Несмотря на ничью 1:1 в основное время и поражение в серии пенальти, Нико Гонсалес хорошо контролировал игру в центре поля и продемонстрировал свои шансы на место в стартовом составе в новом сезоне.

Тактические изменения и требования нового тренера

Футболист, присоединившийся к клубу из «Порту» в феврале 2025 года, при прежнем тренере Пепе Гвардиоле испытывал трудности с регулярными выходами в стартовом составе. Назначение Энцо Марески даёт ему возможность сделать новый шаг и полностью раскрыть свой потенциал.

В интервью официальному сайту клуба Нико Гонсалес отметил, что вся команда постепенно адаптируется к стилю нового тренера. Он подчеркнул, что процесс обучения во время матчей никогда не прекращается и в течение сезона игроки будут осваивать что-то новое.

Преимущества стиля Энцо Марески

Футболист рассказал о тренировках нового тренера и отметил, что по сравнению с прошлым сезоном есть некоторые отличия, однако основные принципы сохранились. По его словам, высокий прессинг, максимально быстрый возврат мяча и большое количество передач по-прежнему остаются приоритетами.

В матче против «Интера» действия Гонсалеса в опорной зоне во втором тайме помогли сбалансировать игру команды. Пока Тиджани Рейндерс и Матео Ковачич испытывали трудности в первой половине встречи, Нико Гонсалес уверенно действовал на позиции «шестёрки», создавая условия для подключений Рико Льюиса к атакам.

На фоне конкуренции в команде и изменений в составе быстрая адаптация Нико Гонсалеса к прессинг-системе Энцо Марески даёт ему отличную возможность превратиться из игрока запаса в футболиста основного состава.

Манчестер СитиНико ГонсалесЭнцо МарескаПремьер-лигаИнтер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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