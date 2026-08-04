Почему в Шахрисабзе люди закапываются в горячий песок?

В районе Qumo‘ta Шахрисабзского района в социальных сетях обсуждают способ избавления от различных заболеваний посредством закапывания в песок. На распространившемся видео некоторые граждане рассказали, что благодаря этому методу почувствовали облегчение болей, которые их беспокоили.

По словам автора видео, лечение песком может быть полезно при болях в ногах и костях, а также при таких заболеваниях, как ревматизм. По его словам, люди проходят процедуру, на определённое время закапываясь в горячий песок.

Примечательно, что сам человек, снявший видео, несмотря на то что также является жителем Шахрисабзского района, сообщил, что впервые приехал в район Qumo‘ta. Хотя среди населения наблюдается большой интерес к этому методу, медицинского заключения о его эффективности в лечении различных заболеваний не представлено.