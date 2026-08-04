Махмуд Мурадов на пути к двум поясам: возродится ли бой 2020 года?

Махмуд Мурадов в Праге отправил Уилла Флори в технический нокаут во втором раунде и стал полноценным чемпионом ОКТАГОН ММА в полутяжёлом весе. Однако после победы узбекский боец не ограничился празднованием завоевания нового пояса — в качестве следующего соперника он назвал поляка Кшиштофа Йотко.

Это не обычный вызов. Мурадов является временным чемпионом в среднем весе, а Йотко — действующим полноценным чемпионом этого дивизиона. Самое интересное, что шесть лет назад они должны были встретиться в UFC, однако тот поединок так и не состоялся.

Преимущество Флори исчезло за 15 секунд

Турнир ОКТАГОН 92 состоялся 1 августа на острове Штванитце в Праге, Чехия. Из-за разницы во времени главные бои в Узбекистане прошли утром 2 августа. Перед турниром Флори представляли как обладателя пояса в полутяжёлом весе и одного из самых опасных бойцов ОКТАГОН.

В первом раунде ирландский чемпион создавал Мурадову проблемы благодаря борьбе и прессингу у клетки. Однако всего через 15 секунд после начала второго раунда узбекский боец точно провёл встречный удар правой.

После того как Флори потерял равновесие и упал, Мурадов продолжил серию ударов, и рефери остановил поединок. Так завершилась победная серия Уилла Флори из шести боёв в ОКТАГОН, а пояс в полутяжёлом весе перешёл к Мурадову.

Первая цель нового чемпиона известна

После боя Мурадов выразил желание встретиться с действующим чемпионом ОКТАГОН в среднем весе Кшиштофом Йотко.

С точки зрения спорта этот поединок выглядит логичным. В настоящее время в среднем весе есть два разных обладателя поясов:

Боец Статус Кшиштоф Йотко Полноценный чемпион в среднем весе Махмуд Мурадов Временный чемпион в среднем весе Махмуд Мурадов Полноценный чемпион в полутяжёлом весе

На официальной странице ОКТАГОН Мурадов по-прежнему указан как временный чемпион в среднем весе. Йотко же победил Керима Энгизека и стал новым полноценным чемпионом дивизиона.

Поэтому возможный бой Мурадов — Йотко может стать поединком за объединение поясов в среднем весе. Однако промоушен пока официально не объявил ни весовую категорию, ни дату, ни место проведения встречи.

Этот бой должен был состояться ещё в 2020 году

История противостояния Мурадова и Йотко началась не вчера. Их встреча была запланирована на 31 октября 2020 года в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт в Лас-Вегасе.

Однако польский боец получил травму во время подготовки и снялся с поединка. Тогда Йотко сообщил, что сломал палец на ноге, и извинился перед Мурадовым за отказ от боя в последний момент.

После этого соперником Мурадова назначили Кевина Холланда. Но и этот поединок не состоялся после того, как тест узбекского бойца на КОВИД-19 оказался положительным.

Таким образом, сюжет, начавшийся в 2020 году, остался незавершённым:

Бой между Мурадовым и Йотко был назначен. Йотко выбыл из-за травмы. Новым соперником стал Кевин Холланд. У Мурадова выявили коронавирус. Долгожданное противостояние отложилось на шесть лет.

Теперь они могут встретиться не в UFC, а в ОКТАГОН — одном из крупнейших европейских промоушенов — в статусе чемпионов.

Йотко также нацеливался на второй пояс

Есть обстоятельство, которое делает этот возможный бой ещё интереснее. Ранее, после завоевания чемпионства в среднем весе, Кшиштоф Йотко заявил о желании подняться в полутяжёлый вес и побороться за второй пояс.

В то время поясом в полутяжёлом весе владел Уилл Флори. Теперь же этот титул завоевал именно Махмуд Мурадов.

Таким образом, возможны два сценария:

Первый вариант: Мурадов сбросит вес и встретится с Йотко за объединение поясов в среднем весе.

Второй вариант: Йотко поднимется в полутяжёлый вес и бросит вызов Мурадову за его новый пояс.

С точки зрения спортивной логики первый вариант выглядит более естественным. Временный чемпион обычно должен провести объединительный бой с полноценным чемпионом. Однако новый статус Мурадова в полутяжёлом весе также даёт промоушену возможность создать ещё большую интригу.

Испытание в двух весовых категориях не будет лёгким для Мурадова

Если Мурадов, завоевавший победу в полутяжёлом весе, вернётся в средний вес, ему снова придётся проходить процедуру сгонки веса. Это может повлиять на физическое состояние бойца, его восстановление и сроки подготовки.

Йотко же — опытный спортсмен, который более естественно действует в среднем весе и делает ставку на борьбу и контроль. В UFC он провёл 17 боёв, одержав 11 побед, а в ОКТАГОН дошёл до чемпионского титула. Промоушен называет его одним из самых опытных бойцов своего дивизиона.

В возможном поединке столкнутся разные стили:

Мурадов использует дистанцию и быстрые удары;

Йотко стремится ограничить движения соперника и контролировать ход боя;

Мурадов обладает нокаутирующей мощью;

Йотко опасен в затяжных и тактических поединках;

оба накопили большой опыт на уровне UFC.

В бою с Флори Мурадов показал, что способен сохранять спокойствие под давлением и изменить ход поединка одним точным встречным ударом. Йотко же может попытаться прижать его к клетке и не оставить удобной дистанции для нанесения ударов.

Флори также не забыл о реванше

После поражения ирландский боец признал мастерство Мурадова. Он назвал узбекского спортсмена одним из бойцов с самым высоким природным талантом в ОКТАГОН, но также подчеркнул, что в будущем вернёт себе пояс.

Это означает, что перед Мурадовым есть как минимум три возможных направления:

Возможный соперник Значение боя Кшиштоф Йотко Объединение поясов в среднем весе Уилл Флори Реванш в полутяжёлом весе Новый претендент Первая защита пояса в полутяжёлом весе

Если Мурадов выберет Йотко, защита пояса в полутяжёлом дивизионе может быть отложена на определённый срок. Если же он сначала защитит новый титул, вопрос временного чемпионства в среднем весе вновь останется открытым.

Не обычный бой, а разборки двух чемпионов

Пути Мурадова и Йотко должны были пересечься ещё в 2020 году. Тогда это были два бойца среднего веса, стремившиеся подняться выше в рейтинге UFC. Шесть лет спустя оба вернулись в Европу и завоевали чемпионские пояса в одном промоушене.

Мурадов сейчас находится в уникальном положении:

полноценный чемпион в полутяжёлом весе;

временный чемпион в среднем весе;

непобеждённый боец в ОКТАГОН;

завершил свой последний бой техническим нокаутом.

Йотко же владеет главным поясом среднего веса. Поэтому, если этот поединок будет официально подтверждён, он станет не просто очередным боем, а противостоянием, которое определит настоящего чемпиона дивизиона и закроет незавершённый счёт, оставшийся с 2020 года.

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