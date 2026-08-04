Неожиданное падение Гарри Стайлза не остановило концерт

Гарри Стайлз неожиданно поскользнулся и упал на сцене во время концерта на стадионе Estadio GNP Seguros в Мехико, Мексика. Певец без паники отнёсся к ситуации с юмором и продолжил петь даже лёжа на полу.

Поклонники поддержали любимого певца аплодисментами. Вскоре Стайлз поднялся и продолжил концерт. Его лёгкое и шутливое отношение к произошедшему произвело на зрителей тёплое впечатление. Видеозаписи инцидента быстро распространились в социальных сетях и собрали множество просмотров.