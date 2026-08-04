Пари Сен-Жермен начал переговоры с Барселоной по Кунде

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» начал серьёзную работу по подписанию защитника «Барселоны» Жюля Кунде в летнее трансферное окно. Согласно информации, распространённой изданиями Фичаджес и RMC Sport, парижане планируют воспользоваться параллельными переговорами с каталонцами о трансфере Феррана Торреса, чтобы заполучить сразу двух футболистов. Данный трансферный шаг стал одним из главных приоритетов для чемпиона Франции в лет межсезонье. Об этом сообщает Goal. ком.

Стало известно, что инициатива о покупке 27-летнего игрока сборной Франции исходила непосредственно от главного тренера Луиса Энрике. Наставник парижан хочет видеть своего соотечественника в команде и задействовать его именно на позиции центрального защитника. Напомним, что до переезда в Каталонию Кунде выступал преимущественно в центре обороны, и у тренерского штаба есть чёткиий тактический план по полноценной реализации потенциала футболиста.

Перемены в Каталонии и позиция руководства

После неоднозначного сезона под руководством Ханси Флика статус Жюля Кунде в составе «Барселоны» существенно изменился. Если раньше клуб причислял его к категории неприкасаемых игроков, то теперь ситуация приняла иной оборот. Наличие в команде Эрика Гарсии и Жоау Канселу может создать серьёзнаю угрозу для игровой практики Кунде на позиции правого защитника в следующем сезоне.

Президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку в прошлом году отклонили предложение по футболисту в размере 70 миллионов евро (60 миллионов фунтов стерлингов). Однако в текущей обстановке они прекрасно понимают, что достойное финансовое предложение по контракту сильно поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Решительный план парижан и прошлый опыт

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи лично курирует данный трансферный процесс. Французский гранд уже имеет опыт успешного сотрудничества с каталонским клубом, ранее переманив из «Барселоны» Лионелья Месси и Усмана Дембеле. Сейчас лидер Лиги 1 намерен опереться именно на этот опыт, чтобы довести дело до конца.

Парижане делают главный упор в согласовании личного контракта с Кунде на предоставление ему постоянного и гарантированного игрового времени в центре обороны. Вероятность возвращения футболиста на Родину и чёткий проект парижан повышают шансы на осуществление этого трансфера. Ожидается, что переговоры между двумя клубами станут еще более интенсивными по ходу летнего трансферного окна.