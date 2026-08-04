Ozon тестирует искусственный интеллект для помощи в покупках

·48·Технологии
Ozon тестирует искусственный интеллект для помощи в покупках

Популярный маркетплейс Ozon начал тестировать нового ассистента на основе искусственного интеллекта, который значительно упрощает совершение покупок для пользователей. Согласно данным информационного агентства ТАСС, функция пока активирована для ограниченного числа пользователей и в первую очередь предназначена для покупателей, которые ещё не до конца определились, что именно хотят приобрести. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сегодня огромный выбор товаров и широкий ассортимент в интернет-магазинах часто усложняют процесс принятия решения. Ассистент Ozon на основе искусственного интеллекта призван решить эту проблему и помогает подбирать наиболее подходящие товары с учётом индивидуальных потребностей покупателя.

Как работает искусственный интеллект

По данным ТАСС, новый виртуальный помощник работает на основе обезличенной базы данных платформы Ozon. Для формирования точных рекомендаций система анализирует поисковые запросы пользователя, историю покупок, оставленные отзывы и актуальные цены на товары.

Использовать новую функцию очень просто: достаточно перейти в специальный режим искусственного интеллекта. После этого на экране открывается отдельное окно чата, где виртуальный помощник общается с покупателем и задаёт ему ряд уточняющих вопросов.

Преимущества и критерии выбора

В ходе общения искусственный интеллект уточняет важные параметры: бюджет покупателя, желаемые характеристики товара и цели, для которых будет использоваться вещь. На основе ответов пользователя формируется список наиболее подходящих вариантов.

При этом современные технологии учитывают не только цены на товары, но и сроки доставки, общий пользовательский рейтинг, а также реальные отзывы других покупателей. Это делает процесс принятия окончательного решения более надёжным и быстрым.

По мнению экспертов, внедрение таких интеллектуальных помощников выведет пользовательский опыт в сфере электронной коммерции на новый уровень. Функция, пока работающая в тестовом режиме, в будущем, как ожидается, станет доступна всем пользователям.

OzonИскусственный ИнтеллектМаркетплейсПокупкиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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