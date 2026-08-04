Вызов Бектемиру Мелико‘зиев от американского боксёра: возродится ли старый бой?

Американский профессиональный боксёр Иен Грин обратился к Бектемиру Мелико‘зиев с открытым вызовом, заявив о готовности провести бой в категории второго среднего веса. По его словам, поединок между сторонами уже планировался ранее, но в итоге так и не состоялся.

Этот вызов — не просто очередное предложение для узбекского боксёра. Мелико‘зиев занимает первое место в рейтинге WBA и находится очень близко к борьбе за титул чемпиона мира. Поэтому потенциальный бой с Грин помимо спортивного значения несёт в себе и большой риск.

«Подпишем контракт»

Иен Грин через свою страницу в Instagram открыто выразил готовность организовать бой.

«Давайте организуем этот бой. Однажды он не состоялся. Давайте доведём дело до конца и подпишем контракт», — написал американский боксёр.

Это заявление показывает, что Грин не просто упомянул имя потенциального соперника. Он говорит о конкретном контракте и возобновлении ранее сорвавшегося плана.

Однако пока ни от Мелико‘зиев, ни от его команды, ни от Голден Бой Промотионс или боксерских организаций не поступало официальной информации об этом поединке. Дата и место боя, а также количество запланированных раундов также не раскрыты.

Почему предыдущий бой не состоялся?

Судя по обращению Грин, поединок между боксёрами ранее уже обсуждался или дошёл до стадии организации.

Однако в открытых источниках не удалось найти достоверной информации о том, когда должен был состояться этот бой, на какой турнир его планировали и по какой причине отменили.

Поэтому на данный момент необходимо разделять следующие два вида информации:

Информация Статус Иен Грин вызвал Мелико‘зиев на бой Подтверждённое заявление Бой был запланирован ранее Основано на словах Грин Новые переговоры начались Не подтверждено Контракт подготовлен Официальной информации нет Дата и место определены Нет

Таким образом, на данный момент это не официальное объявление о бое, а открытый вызов одного боксёра.

Кто такой Иен Грин и почему он бросил вызов именно сейчас?

32-летний Иен Грин провёл на профессиональном ринге 22 боя, одержав 20 побед и потерпев 2 поражения. 13 побед он завоевал нокаутом или техническим нокаутом. В марте 2026 года Грин одержал двадцатую победу в карьере, заставив Клеотис Пендравис прекратить бой после первого раунда.

Ранее Грин в основном выступал в среднем весе, но теперь намерен добиться больших боёв во втором среднем весе. Последний тренировочный сбор он провёл под руководством легендарного Рой Джонс младшего. Джонс заявил, что считает своего подопечного одним из сильнейших боксёров дивизиона до 168 фунтов.

Главные преимущества американского боксёра:

большой рост и длина рук;

умение работать на дистанции;

сильный удар правой рукой;

победная серия в последних боях;

новая тактическая подготовка в школе Рой Джонс.

Рост Грин составляет 183 сантиметра, а длина рук — примерно 191 сантиметр. Он считается боксёром-ортодоксом, работающим правой рукой.

Мелико‘зиев же находится очень близко к титулу чемпиона мира

Профессиональный рекорд Бектемира Мелико‘зиев составляет 17 побед и одно поражение. В феврале 2026 года он победил ганца Сена Агбеко техническим нокаутом в седьмом раунде и продолжил свою победную серию.

Узбекский боксёр занимает первую позицию в рейтинге WBA во втором среднем весе с февраля 2026 года. В июльском рейтинге организации Мелико‘зиев также указан как претендент номер один.

Этот статус имеет большое значение. Ведь первое место в рейтинге обычно означает, что боксёр находится ближе всего к титульному бою или официальному элиминатору.

В мае 2025 года Мелико‘зиев победил Дариус Фулгум по очкам в 12-раундовом поединке. WBA зафиксировала этот бой как отборочный за право побороться за титул.

Нужен ли ему бой с Грин?

С спортивной точки зрения Иен Грин является достойным и опасным соперником для Мелико‘зиев. Это высокий, опытный боксёр, который не проигрывал в последние годы.

Однако с учётом нынешнего статуса Мелико‘зиев возникает вопрос о необходимости этого поединка.

Узбекский боксёр занимает первое место в рейтинге WBA, поэтому его главной целью должен быть не рейтинговый бой, а чемпионский пояс. При этом Грин пока не обладает тем же статусом, что и Мелико‘зиев, в высоких позициях рейтинга WBA во втором среднем весе.

Поэтому у потенциального боя есть две стороны.

Положительные стороны для Мелико‘зиев:

большой бой против известного в США соперника;

возможность ещё больше укрепить свои чемпионские амбиции благодаря победе;

сохранение активности;

повышение внимания со стороны американских болельщиков;

возможность победить стилистически сложного соперника.

Основные риски:

поражение может отодвинуть возможность чемпионского боя;

существует риск получить травму;

если бой не будет рейтинговым или титульным, вознаграждение может не соответствовать риску;

рост и длина рук Грин могут создать серьёзную проблему;

это может оказаться излишне рискованным поединком в ожидании чемпионского боя.

Этот вывод представляет собой тактическую оценку, основанную на позиции Мелико‘зиев в рейтинге WBA. Официальные планы бойцов пока не объявлены.

Каким может быть бой на ринге?

Мелико‘зиев и Грин заметно отличаются друг от друга по стилю.

Показатель Бектемир Мелико‘зиев Иен Грин Возраст 30 32 Рекорд 17–1 20–2 Победы нокаутом 11 13 Рост около 177 см 183 см Длина рук около 179 см 191 см Стойка Левша Правша Главное оружие Прессинг и удары по корпусу Дистанция и длинные удары

Мелико‘зиев выступает в левосторонней стойке, оказывает давление на соперника и известен мощными ударами по корпусу. Голден Бой Промотионс характеризует его боевой стиль как постоянный прессинг, работу из левосторонней стойки и тяжёлые удары по корпусу.

Грин, напротив, комфортно чувствует себя на дальней дистанции. Длина его рук примерно на 12 сантиметров больше, чем у Мелико‘зиев. Это позволяет американцу контролировать дистанцию с помощью джеба и препятствовать сближению узбекского боксёра.

Задачей Мелико‘зиев будет пройти между длинными руками Грин и сократить дистанцию до ближней и средней. Там левый удар Бектемира по корпусу может стать решающим оружием.

Грин же может попытаться контролировать темп боя с помощью:

постоянного движения;

сохранения дистанции передней рукой;

контратак;

использования клинча при сближении Мелико‘зиев

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Фактор Рой Джонс повышает интригу

Начало работы Иен Грин с Рой Джонс младшим добавляет потенциальному бою дополнительный интерес.

Джонс известен своим стилем, основанным на скорости, нестандартных движениях и контратаках. Он заявил, что будет готовить Грин к большим боям во втором среднем весе. Первый полноценный сбор, который они провели вместе, завершился техническим нокаутом Грин в первом раунде.

Однако имя тренера не гарантирует победу на ринге. Мелико‘зиев проводил 12-раундовые бои против соперников значительно более высокого уровня и побеждал в отборочных поединках WBA во втором среднем весе.

Поэтому если этот поединок состоится, он станет столкновением не только двух боксёров, но и двух разных школ и стратегий.

Что необходимо для проведения боя?

Вызов в Instagram может стать первым информационным шагом к большому бою. Однако в профессиональном боксе желания одного бойца недостаточно.

Чтобы поединок состоялся, необходимо:

согласие Мелико‘зиев и его команды на предложение; согласование промоутерами финансовых условий; определение платформы для трансляции и даты вечера бокса; утверждение весового лимита и количества раундов; отсутствие противоречий с чемпионскими планами Мелико‘зиев по линии WBA; одобрение боя соответствующей комиссией и организациями.

В настоящее время нет информации о том, что какой-либо из этих этапов официально начался.

Возможно, этот бой больше нужен Грин

Интересы двух боксёров в потенциальном поединке могут быть неодинаковыми.

Для Грин победа над Мелико‘зиев, занимающим первое место в рейтинге WBA, станет большим скачком вперёд. Такой успех может сразу вывести его в число главных претендентов во втором среднем весе.

Для Мелико‘зиев победа над Грин станет престижным результатом, но может и не открыть путь к чемпионскому поясу. Ведь Бектемир уже прошёл этот путь, победив Фулгум и поднявшись на первое место в рейтинге WBA.

Поэтому главным вопросом на переговорах станет финансовая и спортивная ценность боя. Логично предположить, что команда Мелико‘зиев потребует большой гонорар, статус официального элиминатора или гарантию возможности побороться за титул. Это аналитический вывод, основанный на текущем положении боксёров в рейтинге.

Открытый вызов теперь ждёт ответа

Иен Грин чётко обозначил свою позицию: он хочет завершить начатое ранее дело и подписать контракт на бой с Бектемиром Мелико‘зиев.

С учётом результатов и стилей соперников этот поединок может стать одним из самых интересных боёв во втором среднем весе. Длинные руки Грин и его работа на дистанции столкнутся с прессингом Мелико‘зиев, левосторонней стойкой и мощными ударами по корпусу.

Но пока главный вопрос заключается не в том, кто победит в бою. Основной вопрос — согласится ли Мелико‘зиев на такой риск в тот момент, когда он находится очень близко к титулу чемпиона мира?

Как вы считаете, должен ли Бектемир Мелико‘зиев принять вызов Иен Грин или ему лучше дождаться чемпионского боя? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!