На карте мира изменилось название еще одного государства

Расположенное в Тихом океане Науру, известное как одно из наименее населенных государств мира, официально изменило свое название. Теперь на международной арене страна будет именоваться Республикой Наоеро. Об этом сообщило агентство Ассокиатед Пресс.

Как сообщается, новое название было адаптировано к историческому названию страны на местном языке и его оригинальному произношению. В связи с этим изменится и международный код государства. Вместо ранее использовавшегося кода НРУ теперь будет применяться код НРО. Кроме того, граждан страны отныне будут называть не «наурулик», как прежде, а дей-Наоеро.

По словам президента Девид Адеанг, это изменение призвано полнее отразить богатое историческое наследие страны, ее национальный язык и самобытность народа. Глава государства внес эту инициативу на рассмотрение парламента в начале текущего года. Позже соответствующие поправки в Конституцию были одобрены депутатами в ходе двухэтапного голосования.

Согласно официальному заявлению правительства, название «Науру» ранее использовалось на международной арене для того, чтобы иностранцам было легче его произносить. Однако «Наоеро» является исконным, историческим и традиционным названием страны. Поэтому власти решили восстановить именно это название как подлинный национальный символ государства.

Население Наоеро составляет около 12 тысяч человек, и по численности населения страна занимает третье место в мире после Ватикана и Тувалу. Государство обрело независимость в 1968 году. Когда-то страна получала значительные экономические доходы от добычи фосфатов, однако в последние годы столкнулась с серьезным экономическим кризисом из-за истощения природных запасов.

Сегодня Наоеро считается одной из стран, наиболее сильно ощущающих последствия изменения климата. Постепенное повышение уровня моря представляет серьезную угрозу для островного государства. Поэтому правительство уделяет особое внимание привлечению иностранных инвестиций для защиты прибрежной инфраструктуры, переселения населения в безопасные районы и адаптации к последствиям изменения климата.

По словам официальных лиц, переименование страны станет для Наоеро началом «нового этапа национальной гордости». Кроме того, правительство обратилось к различным государствам мира и международным организациям с просьбой официально признать новое название.

Как стало известно, Организация Объединенных Наций, а также Аустралиа, Нев Зеаланд и дипломатические представительства США и Китая в регионе начали указывать название страны как Наоеро в своих официальных источниках.

Стоит отметить, что этот процесс начался 29 января текущего года, когда президент Девид Адеанг внес в парламент соответствующие поправки в Конституцию об изменении названия страны. Позже, 12 мая, парламент одобрил эти изменения. В июне правительство Науру направило официальное обращение в Организацию Объединенных Наций с целью добиться международного признания нового названия. После этого название Наоеро также было отражено в официальной базе данных ООН.