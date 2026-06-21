Рыба, которая «ходит» по суше: удивительное чудо природы

·4·Для жизни
Рыба, которая «ходит» по суше: удивительное чудо природы

Представьте себе рыбу, которая может передвигаться не в воде, а по суше — странное и таинственное существо, словно из другого мира. Это — панцирный сом.

Когда водоемы пересыхают, она покидает свое место обитания, выходит на сушу и начинает удивительное путешествие среди песков и ила. Прочный панцирь, покрывающий ее тело, защищает от сухой среды, а мощные грудные плавники позволяют ползать по земле.

Самое поразительное то, что эта рыба способна дышать атмосферным воздухом. Именно благодаря этой уникальной способности она может преодолевать большие расстояния в поисках новых источников воды.

Иногда она выживает на суше в течение нескольких дней, борясь за жизнь. Это еще раз доказывает, насколько сильны адаптивность природы и инстинкт выживания.

Действительно, это кажется невозможным. Но природа всегда находит путь — даже если ей приходится заставлять рыб «ходить» по суше.

Панцирный сом
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Charos
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