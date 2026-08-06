Родри предпочёл проект «Барселоны» продолжению карьеры в «Манчестер Сити»

·88·Спорт
Родри предпочёл проект «Барселоны» продолжению карьеры в «Манчестер Сити»

В футбольном мире произошёл неожиданный поворот: полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри согласился продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». По сообщениям авторитетных изданий «Мундо Депортиво», Sport и Marca, а также известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист отказался от варианта с «Реалом» и выбрал спортивный проект каталонцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Пока ни с самим футболистом, ни с его нынешним клубом не достигнуто окончательное соглашение. Однако руководство «Барселоны» расценивает чёткую позицию Родри и его готовность открыть переговоры как важнейший шаг на трансферном рынке. Ранее официальные лица клуба считали, что в случае возвращения футболиста в Испанию он в первую очередь выберет «Реал Мадрид», однако ситуация резко изменилась.

Проект Ханси Флика и детали трансфера

Как пишет «Мундо Депортиво», Родри полностью вдохновлён спортивным проектом «Барселоны» под руководством немецкого специалиста Ханси Флика. Футболист дал руководству каталонцев зелёный свет на начало официальных переговоров, и в клубе считают эту сделку отличной возможностью.

Хотя усиление линии атаки по-прежнему остаётся главным приоритетом «Барселоны», возможность подписать одного из лучших полузащитников мира заставляет руководство клуба всерьёз рассматривать этот трансфер. «Реал Мадрид» оценивал стоимость перехода примерно в 60 миллионов евро.

Финансовые проблемы и перспективы

Очевидно, что указанная сумма создаст для «Барселоны» определённые экономические трудности. Тем не менее личное согласие футболиста позволяет клубу искать финансовые решения для осуществления этого трансфера.

Впереди ещё сложные переговоры с «Манчестер Сити» и согласование условий контракта. Если сторонам удастся достичь соглашения, этот переход наверняка станет одним из самых громких и неожиданных на текущем трансферном рынке.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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