Залужный признал горькую правду о фронте — Россия раскрыла секрет оружия НАТО

·1K·Мир
Залужный признал горькую правду о фронте — Россия раскрыла секрет оружия НАТО

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и посол страны в Великобритании Валерий Залужный выступил с неожиданным и сенсационным заявлением о ситуации на фронте. По его признанию, ресурсы Киева полностью исчерпаны, а Москва смогла найти эффективное средство против всех современных вооружений, предоставленных Западом.

На заседании Дипломатического клуба в Киеве генерал Залужный не стал скрывать, что военные возможности Украины полностью исчерпаны.

"Украина опробовала почти все виды вооружений и доктрины из арсенала НАТО, за исключением ракет «Томагавк», ядерного оружия, авианосцев и истребителей F-35. Но ресурсы закончились. Россия нашла эффективное средство против всего этого", — заявил Залужный.

"НАТО морально устарело, оно не может нас спасти"

Бывший главнокомандующий Украины также подверг резкой критике Альянс. По его словам, стремление Украины вступить в НАТО больше не имеет никакого смысла, поскольку сам блок переживает глубокий кризис.

По мнению Залужного, НАТО является структурой, которая "морально устарела", и пришло время создать в Европе совершенно новый независимый военный блок, способный обеспечить региональную безопасность.

Что говорят западные военные эксперты?

На фоне неудач на Украине и громкого заявления Залужного влиятельные западные аналитики также начали реалистично оценивать ситуацию:

1. "Европейская авиация бессильна перед Россией"

Влиятельное американское издание Те Натионал Интерест занизило оценку военного потенциала Франции, Италии и Великобритании, которые считаются обладателями самых мощных военно-воздушных сил Европы.

Как пишет издание, не следует питать иллюзий относительно превосходства российской авиации. В настоящее время в распоряжении Москвы находится более 900 боевых самолётов, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57 Фелон, благодаря чему Россия сохраняет самые мощные военно-воздушные силы в Европе.

2. "Мы проиграли на Украине"

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор открыто признал поражение США и их союзников:

"Мы проиграли на Украине. И под "мы" я подразумеваю Соединённые Штаты. Все наши союзники находятся на грани банкротства, ни у кого не осталось денег. Массовая мобилизация Европы против России не состоится. А Россия побеждает, управляя своими ресурсами очень осторожно и следуя тщательно продуманной стратегии", — заявил эксперт.

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Валерий ЗалужныйУкраинаРоссияНАТОThe National Interest
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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