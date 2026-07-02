А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?

Когда говорят о ризке (пропитании), многим первым делом приходят на ум деньги и материальные блага. На самом деле же ризк может приходить в нашу жизнь в самых разных формах.

Иногда он проявляется в виде неожиданной возможности, человека, указавшего верный путь, новой идеи или клиента, который поможет развить дело.

Ризк не измеряется только деньгами

Ризк — это не просто сумма в кошельке.

Это может быть:

внезапно появившаяся прекрасная возможность;

хороший человек, вошедший в вашу жизнь;

блестящая идея, неожиданно пришедшая в голову;

клиент, которого вы не знали, но который поможет вашему бизнесу расти,

и так далее.

Иногда ожидаемый ризк приходит в форме, совершенно отличной от того, что человек себе представлял.

Хороший человек — это тоже большой ризк

Кажется, что некоторые люди появляются в нашей жизни случайно. Но один их совет, указанный путь или предоставленная возможность могут изменить всю нашу судьбу.

Человек, который поддержал вас, уберег от ошибки или помог увидеть собственный потенциал, — это тоже ваш ризк.

Пришла идея — нужно ее ценить

Иногда нам в голову приходит отличная мысль, но мы не спешим ее воплощать. Откладываем на потом, говоря: «Сделаю позже».

Хотя именно эта идея могла бы стать началом нового этапа в нашей жизни.

Вместе с приходом ризка на самого человека ложится ответственность за то, чтобы осознать его и начать действовать.

Не упускаем ли мы возможности из-за страха?

Мы твердо верим, что Создатель посылает пропитание. Но главный вопрос в другом:

Готовы ли мы увидеть, осознать и с открытым сердцем принять ризк, когда он придет?

Возможно, мы сами отталкиваем некоторые возможности из-за страха, сомнений, лени или неуверенности в себе.

Важно уметь распознать ризк

К каждому новому знакомству, каждому предложению и каждой пришедшей в голову идее нужно относиться с вниманием.

Потому что именно сегодня в вашу дверь может стучаться тот самый ризк, которого вы ждали.

Чтобы увидеть его, сердце должно быть открыто, а человек — готов к действию.