А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?

·3·Для жизни
А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?

Когда говорят о ризке (пропитании), многим первым делом приходят на ум деньги и материальные блага. На самом деле же ризк может приходить в нашу жизнь в самых разных формах.

Иногда он проявляется в виде неожиданной возможности, человека, указавшего верный путь, новой идеи или клиента, который поможет развить дело.

Ризк не измеряется только деньгами

Ризк — это не просто сумма в кошельке.

Это может быть:

  • внезапно появившаяся прекрасная возможность;

  • хороший человек, вошедший в вашу жизнь;

  • блестящая идея, неожиданно пришедшая в голову;

  • клиент, которого вы не знали, но который поможет вашему бизнесу расти,

и так далее.

Иногда ожидаемый ризк приходит в форме, совершенно отличной от того, что человек себе представлял.

Хороший человек — это тоже большой ризк

Кажется, что некоторые люди появляются в нашей жизни случайно. Но один их совет, указанный путь или предоставленная возможность могут изменить всю нашу судьбу.

Человек, который поддержал вас, уберег от ошибки или помог увидеть собственный потенциал, — это тоже ваш ризк.

Пришла идея — нужно ее ценить

Иногда нам в голову приходит отличная мысль, но мы не спешим ее воплощать. Откладываем на потом, говоря: «Сделаю позже».

Хотя именно эта идея могла бы стать началом нового этапа в нашей жизни.

Вместе с приходом ризка на самого человека ложится ответственность за то, чтобы осознать его и начать действовать.

Не упускаем ли мы возможности из-за страха?

Мы твердо верим, что Создатель посылает пропитание. Но главный вопрос в другом:

Готовы ли мы увидеть, осознать и с открытым сердцем принять ризк, когда он придет?

Возможно, мы сами отталкиваем некоторые возможности из-за страха, сомнений, лени или неуверенности в себе.

Важно уметь распознать ризк

К каждому новому знакомству, каждому предложению и каждой пришедшей в голову идее нужно относиться с вниманием.

Потому что именно сегодня в вашу дверь может стучаться тот самый ризк, которого вы ждали.

Чтобы увидеть его, сердце должно быть открыто, а человек — готов к действию.

РизкСаморазвитиеПсихологияЖизненный ПутьМотивация
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рожденные 30 июня: вы этого о себе не знаете!Рожденные 30 июня: вы этого о себе не знаете!30.06, 15:22«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?28.06, 21:56Знаете ли вы, где находится ваш самый большой барьер?Знаете ли вы, где находится ваш самый большой барьер?28.06, 21:52Почему в вашей жизни приумножается то, чего вы не хотитеПочему в вашей жизни приумножается то, чего вы не хотите28.06, 20:0410 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться10 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться28.06, 16:5127 июня: секреты о себе и нумерологический анализ27 июня: секреты о себе и нумерологический анализ27.06, 21:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены
«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?
«Шокирующая» правда о родившихся 28 июня: кто они на самом деле?
10 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться
10 привычек, отравляющих сознание: от которых нужно избавиться
Найден способ замедления старения: ученые совершили новое открытие
Найден способ замедления старения: ученые совершили новое открытие
Секреты рожденных 24 июня: подсознательные коды, скрытые таланты и формула удачи
Секреты рожденных 24 июня: подсознательные коды, скрытые таланты и формула удачи
Ученые заново изучают причины быстрого течения времени
Ученые заново изучают причины быстрого течения времени
Качество жизни начинается с внутреннего взгляда
Качество жизни начинается с внутреннего взгляда
27 июня: секреты о себе и нумерологический анализ
27 июня: секреты о себе и нумерологический анализ