А что, если пропитание уже стучится в нашу дверь?
Когда говорят о ризке (пропитании), многим первым делом приходят на ум деньги и материальные блага. На самом деле же ризк может приходить в нашу жизнь в самых разных формах.
Иногда он проявляется в виде неожиданной возможности, человека, указавшего верный путь, новой идеи или клиента, который поможет развить дело.
Ризк не измеряется только деньгами
Ризк — это не просто сумма в кошельке.
Это может быть:
внезапно появившаяся прекрасная возможность;
хороший человек, вошедший в вашу жизнь;
блестящая идея, неожиданно пришедшая в голову;
клиент, которого вы не знали, но который поможет вашему бизнесу расти,
и так далее.
Иногда ожидаемый ризк приходит в форме, совершенно отличной от того, что человек себе представлял.
Хороший человек — это тоже большой ризк
Кажется, что некоторые люди появляются в нашей жизни случайно. Но один их совет, указанный путь или предоставленная возможность могут изменить всю нашу судьбу.
Человек, который поддержал вас, уберег от ошибки или помог увидеть собственный потенциал, — это тоже ваш ризк.
Пришла идея — нужно ее ценить
Иногда нам в голову приходит отличная мысль, но мы не спешим ее воплощать. Откладываем на потом, говоря: «Сделаю позже».
Хотя именно эта идея могла бы стать началом нового этапа в нашей жизни.
Вместе с приходом ризка на самого человека ложится ответственность за то, чтобы осознать его и начать действовать.
Не упускаем ли мы возможности из-за страха?
Мы твердо верим, что Создатель посылает пропитание. Но главный вопрос в другом:
Готовы ли мы увидеть, осознать и с открытым сердцем принять ризк, когда он придет?
Возможно, мы сами отталкиваем некоторые возможности из-за страха, сомнений, лени или неуверенности в себе.
Важно уметь распознать ризк
К каждому новому знакомству, каждому предложению и каждой пришедшей в голову идее нужно относиться с вниманием.
Потому что именно сегодня в вашу дверь может стучаться тот самый ризк, которого вы ждали.
Чтобы увидеть его, сердце должно быть открыто, а человек — готов к действию.
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