Улугбек Кадиров представил долгожданную песню «Ксонимей» (видео)

Улугбек Кадиров, завоевавший любовь поклонников своим приятным голосом и творчеством, представил новый музыкальный проект.

Премьера новой песни актера под названием «Ксонимей» состоялась вчера, 1 июля, в 19:00. Сразу после выхода композиция вызвала большой интерес у фанатов в социальных сетях.

«Ксонимей» — это романтическая песня о любви, тоске и искренних чувствах, где каждая строка заставляет слушателя задуматься. Мелодия песни затрагивает самые тонкие струны души, напоминая о теплых чувствах к любимому человеку.

Улугбек Кадиров хорошо известен зрителям не только как певец, но и как актер. Поклонники поздравляют артиста с выходом новой песни, желая ему удачи и огромных успехов в творчестве.

Для справки: текст песни «Ксонимей» написал Элдор Каюмов, а музыку сочинил Джамшид Гафаров.