Ученые заново изучают причины быстрого течения времени

·79·Для жизни
Ученые заново изучают причины быстрого течения времени

Многие люди замечают, что с возрастом время будто бы течет быстрее, чем раньше.

Долгое время это явление объясняли однообразием повседневной жизни. По мнению экспертов, когда дни похожи друг на друга, мозг сохраняет меньше уникальных воспоминаний.

Поэтому, оглядываясь назад, человек воспринимает прошедший период как более короткий, чем он был на самом деле.

Согласно еще одной теории, если человек не чувствует личного роста и развития в своей жизни, он воспринимает прошедшее время как «потерянное».

В результате возникает ощущение, что время пролетело очень быстро.

Однако последние научные исследования ставят под сомнение оба этих объяснения.

Ученые подчеркивают, что механизм восприятия времени может быть гораздо сложнее, чем считалось ранее. Ожидается, что исследования в этой области предоставят новые данные о том, как человеческий мозг воспринимает время.

Ученые
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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