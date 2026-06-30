В Азербайджане 63-летняя женщина впервые стала матерью после 38 лет ожидания ребенка. Об этом сообщил доктор философских наук по медицине Натиг Махараммов.

По словам врача, женщина на протяжении многих лет проходила курсы лечения и с помощью современной медицины в итоге смогла родить здорового ребенка.

Натиг Махараммов оценил этот случай как одно из важных достижений медицины, отметив, что здоровье матери и младенца в норме. Он пожелал новорожденному и его матери здоровой и счастливой жизни.

Данное событие вызвало широкий резонанс в Азербайджане, и многие пользователи социальных сетей оценивают этот случай как настоящее чудо.