В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов

Пугающее геологическое явление, наблюдаемое в последние годы в провинции Конья в центральной части Турции, вызывает серьезную обеспокоенность у ученых и местных жителей. В этом регионе, который считается одной из основных сельскохозяйственных зон страны, в результате засухи и резкого сокращения запасов подземных вод образуются сотни огромных провалов.

По данным специалистов, в бассейне Коньи на сегодняшний день зафиксировано 684 крупных провала . Один из самых больших из них имеет ширину 228 метров и глубину 171 метр . Если раньше подобные провалы возникали естественным путем, то сегодня подчеркивается, что основной причиной их стремительного увеличения является человеческая деятельность.

Ученые объясняют это тем, что из-за затянувшейся засухи фермеры чрезмерно используют подземные воды. В регионе были вырыты тысячи законных и незаконных скважин, что привело к быстрому истощению водных ресурсов. Когда уровень подземных вод падает, горные породы теряют устойчивость, и поверхность земли внезапно проседает.

По данным WWF Türkiye, большая часть скважин в бассейне Коньи являются незаконными. Специалисты отмечают, что эта ситуация не только усиливает геологические риски, но и может негативно сказаться на продовольственной безопасности Турции.

Геологи сообщают, что некоторые фермеры пытаются самостоятельно засыпать образовавшиеся провалы. Однако такой подход опасен, так как подземная пустота сохраняется, и проседание может повториться.

В качестве основного решения проблемы специалисты предлагают рациональное использование водных ресурсов, замену влаголюбивых культур на сельскохозяйственные продукты, подходящие данному климату, и внедрение современных водосберегающих технологий.

Эксперты предупреждают: если чрезмерная эксплуатация подземных вод продолжится, количество провалов в бассейне Коньи будет расти, что создаст серьезную угрозу для сельского хозяйства и будущего всего региона.