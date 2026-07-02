В одной комнате спасли 16 запертых детей

В штате Огайо, США, раскрыта ужасающая ситуация. Из заброшенного дома в поселке Хэмден были спасены 16 детей, которые почти четыре года содержались в одной комнате. Об этом сообщило издание Те Гуардиан.

Как стало известно, все дети в возрасте от 1,5 до 18 лет принадлежат одной семье. Они жили в крайне тяжелых условиях: некоторые не умели говорить, а 18-летняя девушка с инвалидностью даже не знала, как написать свое имя.

Правоохранительные органы обнаружили детей во время обыска, проводившегося по другому уголовному делу. Родителям, а также двоим бабушкам и дедушкам предъявлено 16 обвинений в подвергании детей опасности.

Часть спасенных детей была госпитализирована. Двое из них доставлены в медицинский центр в тяжелом состоянии, один ребенок подключен к аппарату искусственного дыхания.

По данным следствия, семья годами скрывала детей от государственного контроля и не отправляла их в школу. В настоящее время все дети находятся под государственной защитой, расследование продолжается.