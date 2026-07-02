Исмаэль Сайбари выбрал неожиданный номер в «Баварии»: за этим стоит грустная причина

Игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари, громко перешедший в мюнхенскую «Баварию», выбрал в новом клубе необычный номер. Футболист будет выступать на полях «Альянц Арены» под 34-м номером. Этот выбор не случаен, а является символом уважения к одному из самых трогательных и грустных событий в мире футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, бывшая звезда ПСВ выбрал этот номер в честь своего близкого друга, бывшего полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури. В 2017 году Нури потерял сознание на поле во время товарищеского матча против «Вердера» и из-за серьезного повреждения мозга был вынужден досрочно завершить профессиональную карьеру.

Объясняя свое решение, Исмаэль Сайбари не скрыл, что судьба друга до сих пор потрясает его. «Он выжил, но с тех пор не может двигаться самостоятельно. Надевая 34-й номер, я хочу поддержать его, ведь это был его последний номер в карьере», — отметил марокканский футболист. Подобные благородные поступки становятся традицией в европейском футболе, так как многие игроки выбирают именно этот номер, чтобы сохранить память о Нури на поле.

Новый владелец исторического номера

В истории «Баварии» 34-й номер обычно предназначался для молодых талантов и резервистов. В штаб-квартире на Забенер-штрассе этот номер считался первым шагом на пути в основной состав. Ранее под этим номером играли такие футболисты, как Сандро Вагнер, Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Марко Фридль. Однако ситуация с Сайбари в корне отличается.

Марокканский полузащитник перешел в Мюнхен за 50 миллионов евро, и ожидается, что он станет важной частью основного состава под руководством Венсана Компани. Это выведет престиж 34-го номера в Бундеслиге на новый уровень. Спортивный директор клуба Кристоф Фройнд высоко оценил потенциал футболиста, отметив, что его менталитет победителя крайне необходим команде.

Исмаэль Сайбари присоединился к «Баварии» на пике своей карьеры. Помимо того, что он трижды подряд становился чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, он проявил себя как лучший бомбардир сборной Марокко на чемпионате мира 2026 года. Его универсальность и агрессивный стиль игры на поле, несомненно, придутся по вкусу мюнхенским болельщикам.

Новый член немецкого гранда также обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов и поможет усилить атакующий потенциал команды. Теперь болельщики будут следить не только за его голами, но и за волевым спортсменом, который в каждом матче выходит на поле в память о своем друге.