В Таиланде пикап сбил монахов, восемь человек погибли

·34·Мир
В Таиланде пикап сбил монахов, восемь человек погибли

В Таиланде произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием монахов. По сообщению местных СМИ, в результате того, что автомобиль пикап сбил группу монахов, 8 человек погибли, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщило издание Таи Энкуирер.

Инцидент произошел 2 июля недалеко от деревни Хуай Син в районе Мин. Сообщается, что монахи, пообедав в храме, направлялись пешком в другое место, когда в них врезался автомобиль.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасательные службы, пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительным данным, автомобилем управлял несовершеннолетний. В некоторых источниках указывается, что водителем мог быть 11-летний ребенок, однако эта информация пока официально не подтверждена правоохранительными органами.

В настоящее время продолжается следствие по всем деталям происшествия.

ТаиландThai EnquirerХуай СингМуанг
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