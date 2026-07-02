В Азербайджане женщина впервые стала матерью в 63 года

·81·Мир
В Азербайджане женщина впервые стала матерью в 63 года

В Азербайджане 63-летняя женщина впервые обрела счастье материнства после 38 лет ожиданий и попыток. История женщины, которая естественным путем родила здорового ребенка в одной из бакинских больниц, привлекла внимание многих.

Сообщается, что роды прошли успешно и естественным путем в Республиканской больнице Баку. По словам врачей, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.

«Женщину зовут Хакикат. Месяц назад ей исполнилось 63 года. Почти 38 лет она не могла забеременеть. Ее гинеколог — кандидат медицинских наук Натик Магеррамнов. Вчера она родила здорового ребенка», — сообщили представители медицинского учреждения.

Отмечается, что лечащий врач пациентки ранее поделился этой радостной новостью в социальных сетях. По его словам, после многолетних бесплодных попыток и долгожданной мечты женщина наконец-то смогла обнять своего ребенка.

Данный случай вызвал большой интерес в Азербайджане. История женщины, родившей естественным путем в 63 года, расценивается как яркий пример многолетнего терпения и надежды.

ОзербайджанБаку
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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