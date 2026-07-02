Tesla внедряет систему проверки личности водителя: активация ФСД изменится

·28·Технологии
Tesla внедряет систему проверки личности водителя: активация ФСД изменится

Лидер рынка электромобилей Tesla решил ужесточить правила использования своей системы Фулл Селф-Дривинг (ФСД). Теперь перед запуском расширенных функций автопилота личность водителя будет проверяться с помощью камеры в салоне автомобиля. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и контроль за тем, чтобы системой пользовались только уполномоченные лица. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, если бортовой компьютер не сможет подтвердить соответствие лица водителя зарегистрированному в системе профилю, функция ФСД будет заблокирована. В таком случае в мобильном приложении Tesla появится сообщение об ошибке. Это нововведение ограничит использование сложной системы автопилота лицами, не имеющими права управления автомобилем, или посторонними людьми.

Новый этап безопасности и контроля

Компания Tesla постоянно совершенствует систему ФСД. Данная технология позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться в сложных городских условиях, включая проезд перекрестков, выполнение поворотов и соблюдение сигналов светофора. Однако система не является полностью автономной и требует постоянного внимания водителя.

Новая система идентификации призвана повысить ответственность водителя. Если раньше ФСД следила только за тем, чтобы взгляд водителя был направлен на дорогу, то теперь она будет определять, кто именно сидит за рулем. Это особенно важно для компаний, сдающих автомобили Tesla в аренду, или семей с несколькими пользователями.

Система подписки и технологические возможности

Напомним, что недавно Tesla изменила модель продажи ФСД, перейдя на полноценную систему подписки. Теперь пользователи могут вносить ежемесячную оплату за эту функцию, что делает технологию более доступной. Процесс идентификации также поможет защитить права подписавшегося пользователя.

Возможности системы ФСД включают следующее:

  • Расширенная визуализация окружающей среды;
  • Сложная навигация внутри города;
  • Точное распознавание дорожных знаков и разметки;
  • Быстрое принятие решений в чрезвычайных ситуациях.

Учитывая растущий интерес к автомобилям Tesla и на рынке Узбекистана, эти обновления актуальны и для местных водителей. Данная функция, внедряемая через обновление программного обеспечения, призывает водителей всегда быть бдительными и не забывать о личной ответственности при управлении транспортным средством.

В заключение стоит отметить, что этот шаг Tesla является важным этапом на пути к регулированию технологий автономного вождения. Компания стремится совместить технологическое превосходство со строгим контролем за соблюдением правил безопасности дорожного движения.

TeslaFSDАвтопилотТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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