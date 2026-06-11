Как готовят кофе за 3 тысячи долларов — вы будете удивлены

Вы слышали об одном из самых необычных и дорогих видов кофе в мире? Этот кофе, производимый в Таиланде, выделяется не только своей ценой, но и процессом приготовления.

Уникальность этого кофе заключается в том, что кофейные зерна сначала скармливают слонам. Затем, после естественного выхода из организма животных, их собирают, очищают и обрабатывают специальными методами. Именно этот процесс придает кофе особую мягкость и необычный аромат.

По мнению экспертов, процесс пищеварения слона снижает горечь кофейных зерен, придавая им более мягкий и слегка сладковатый вкус. Поэтому те, кто пробовал этот напиток, отмечают, что его вкус кардинально отличается от обычного кофе.

Цена этого кофе еще более поразительна — она достигает 3 тысяч долларов за 1 килограмм. Благодаря своей редкости, сложному процессу производства и уникальному вкусу, он считается одним из самых эксклюзивных напитков в мире.

Сегодня этот кофе предлагается в основном в специализированных местах для туристов и ценителей кофе, и дегустация его считается для многих уникальным опытом.