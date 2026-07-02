Представлено новое поколение Tank 300: увеличены габариты и добавлены гибридные системы

·23·Авто
Представлено новое поколение Tank 300: увеличены габариты и добавлены гибридные системы

Концерн Great Wall Моторс из Китая опубликовал официальные фотографии обновленного поколения одной из своих самых популярных моделей внедорожников — Tank 300. Этот автомобиль в корне отличается от предыдущих версий не только внешним видом, но и техническими возможностями. Презентация новой модели и начало процесса предварительного заказа запланированы на 6 июля текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

Одним из наиболее важных технологических нововведений в новой модели Tank 300 стал установленный на крыше лидар. По данным иксбт.ком, этот сенсор значительно расширяет возможности систем помощи водителю (АДАС) и делает элементы автономного управления более безопасными. Это выводит модель на шаг вперед перед конкурентами в гонке современных технологий.

Габариты и внутреннее пространство

Габаритные размеры автомобиля также заметно изменились. Длина обновленного внедорожника составляет 4886 мм, ширина — 1984 мм, а высота — 1927 мм. Колесная база была увеличена до 3010 мм. Такие изменения обеспечивают более устойчивое движение автомобиля по дороге, а также способствуют увеличению пространства в салоне, особенно для пассажиров заднего сиденья.

Учитывая высокий спрос на внедорожники на рынке Узбекистана, ожидается, что новое поколение Tank 300 будет интересно и местным автолюбителям. В частности, увеличение размеров и оснащение современными гибридными технологиями делают его достойным конкурентом моделям таких брендов, как Toyota Land Cruiser Prado или BYD.

Гибридная силовая установка и технические характеристики

Tank 300 нового поколения переходит на полногибридные силовые установки. Производитель предлагает покупателям две модификации:

  • гибридная система Хи4-Т;
  • высокопроизводительная система Хи4-З.
Обе версии оснащены 2,0-литровым турбомотором, максимальная мощность которого составляет 185 кВт (примерно 252 л.с.). Система работает в сочетании с трехкомпонентными литий-ионными аккумуляторами производства компании Хонейкомб Энергй. Это позволяет повысить топливную экономичность и одновременно улучшить динамику автомобиля.

Точные цены на новую модель пока не раскрыты, однако, по мнению экспертов, они будут объявлены ближе к началу продаж. Для справки: текущая версия этой модели на российском рынке продается по ценам от 4 миллионов рублей. Вероятно, появление нового поколения в Узбекистане через официальных дилеров состоится до конца года.

Tank 300Great Wall MotorsВнедорожникГибридАвто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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