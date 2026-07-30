Почему не стоит обижать людей, рожденных в эти даты?
Вам кажется, что после того, как вы обидели некоторых людей, в вашей жизни начинают происходить события, заставляющие переосмыслить абсолютно всё? В нумерологических толкованиях некоторые даты рождения связывают с качествами «зеркала», «ангела», «магнита», «проводника» и «катализатора».
Это не научный прогноз и не закон наказания. Но эти символические описания дают пищу для размышлений о том, как люди реагируют на обиды и как влияют на жизнь окружающих.
Даты 8, 17 и 26 — «люди-зеркала»
Существует толкование, что родившиеся в эти даты люди могут отражать отношение окружающих, как зеркало.
Если вы:
относитель к ним с уважением — вернется уважение;
оказываете искреннюю помощь — получаете поддержку;
предаете или оскорбляете — отношение может резко измениться.
Фразу «обида вернется троикратно» правильнее понимать не как мистическое наказание, а как следствие поступков.
После того как доверие подорвано, такие люди могут:
охладеть;
соблюдать дистанцию;
полностью прекратить общение;
перестать оказывать прежнюю поддержку.
Возможно, они не станут мстить, но их прежнее отношение к вам вряд ли вернется.
Главный урок: дорожите их доверием и заранее думайте о последствиях сказанных слов.
Даты 2, 7, 11, 16, 20, 25 и 29 — «люди-ангелы»
Представители этой группы трактуются как добрые, чуткие и неравнодушные к чужой боли люди.
Они:
помогают в трудную минуту;
могут не сразу сказать об обиде;
стараются прощать других;
выбирают мир вместо ссор;
проявляют терпение ко многому.
Определение «под защитой высших сил» — это символический намек на их доброту и хорошую репутацию среди людей.
Тот, кто обидел такого человека, часто может потерять доверие и окружающих. Ведь несправедливость по отношению к доброму человеку замечается быстро.
Однако даже кажущийся ангелом человек не обладает бесконечным терпением. Он может долго терпеть, а затем молча уйти.
Главный урок: не воспринимайте их мягкость за слабость.
Даты 1, 10, 19 и 28 — «люди-магниты»
Родившиеся в эти даты ассоциируются с сильной энергетикой, харизмой и способностью привлекать людей.
Они:
быстро видят новые возможности;
объединяют людей;
привносят динамику в окружение;
вселяют уверенность в других;
могут открывать двери через связи и знакомства.
Фразу «обидишь их — лишишься удачи» не стоит воспринимать буквально.
На самом деле, потеряв такого человека, вы можете лишиться:
сильного партнера;
полезных связей;
источника мотивации;
важной возможности.
Порой ощущение «удача отвернулась» на самом деле является следствием потери ценного человека.
Главный урок: цените их влияние не только ради выгоды, но и как личность.
Даты 4, 9, 13, 18, 22, 27 и 31 — «люди-проводники»
Люди из этой группы связаны со справедливостью, ответственностью и жизненными уроками.
Они часто:
указывают путь другим;
называют истинную причину проблем;
не скрывают правду, какой бы неприятной она ни была;
заставляют людей расти;
соблюдают четкие правила в отношениях.
Такие выражения, как «карма семи поколений», — это не научный факт, а символическое предупреждение о долгосрочных последствиях поступков.
Например, несправедливое решение может повлиять на:
отношения в семье;
пример, подаваемый детям;
репутацию на работе;
многолетнее доверие.
Когда такие люди обижаются, они могут не взорваться сразу. Но они сделают выводы и полностью изменят отношение к вам.
Главный урок: честность и верность слову — главный критерий в отношениях с ними.
Даты 3, 5, 6, 12, 14, 15, 21, 23, 24 и 30 — «люди-катализаторы»
Родившиеся в эти даты толкуются как люди, ускоряющие перемены в чужой жизни.
Они:
обнажают скрытые проблемы;
заставляют человека посмотреть на собственные поступки;
указывают на слабые места в отношениях;
дают толчок к новым решениям и переменам;
вывод наружу истинный характер других.
Слова «обидишь их — начнешь собственный кризис» имеют символический смысл.
В результате обиды такого человека:
может вскрыться скрытый конфликт в отношениях;
станут видны ваши собственные ошибки;
из-за недоверия планы могут разрушиться;
вам придется измениться.
Вероятно, их боль вернется к вам не в виде волшебного наказания, а через жизненный урок.
Люди-катализаторы не всегда удобны, но после встречи с ними человек уже не остается прежним.
Главный урок: прежде чем обвинять их реакцию, проанализируйте собственное поведение.
Кратко: к какой категории относится ваша дата?
Даты рождения
Символическая категория
8, 17, 26
Люди-зеркала
2, 7, 11, 16, 20, 25, 29
Люди-ангелы
1, 10, 19, 28
Люди-магниты
4, 9, 13, 18, 22, 27, 31
Люди-проводники
3, 5, 6, 12, 14, 15, 21, 23, 24, 30
Люди-катализаторы
Почему такие описания кажутся убедительными?
Эти черты в той или иной степени присущи многим людям:
соблюдение дистанции при потере доверия;
ценить добро;
давать отпор на несправедливость;
разрыв отношений;
принуждение других к изменениям.
Поэтому каждый легко может найти в списке себя или знакомого.
Однако дата рождения не определяет:
к кому придет несчастье;
от кого уйдет удача;
какое наказание пошлет карма;
что придется пережить поколениям.
Последствия человеческих поступков проявляются главным образом через отношения, доверие, репутацию и принятые решения.
Истинное правило одинаково для всех дат
Независимо от того, в какой день родился человек, намеренная обида:
уничтожает доверие;
ослабляет отношения;
оставляет негативное впечатление у окружающих;
может послужить причиной сожалений в будущем.
Поэтому самое лучшее правило простое:
Не обижайте человека не потому, что боитесь кармы, а потому, что уважаете его чувства и достоинство.
Главный вывод
В нумерологических толкованиях некоторые люди описываются как зеркала, ангелы, магниты, проводники или катализаторы. Символично подчеркивается, что отношение к ним может привести к разным последствиям.
Но настоящий «закон бумеранга» кроется не в магии. Он проявляется в мнении людей о вас, их доверии и дальнейшем отношении.
К какой категории относится ваша дата рождения и совпало ли это описание с вашим характером? Оставляйте свои мнения и догадки в комментариях!
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