Больницы Сьерра-Леоне подключаются к интернету Starlink

·44·Технологии
Больницы Сьерра-Леоне подключаются к интернету Starlink

В системе здравоохранения Сьерра-Леоне начались важные цифровые преобразования. Как сообщил министр здравоохранения страны доктор Остин Демби, 300 государственных медицинских учреждений будут подключены к спутниковой интернет-сети Starlink Илона Маска. Официальная церемония открытия этого масштабного проекта состоялась в Центре передового опыта в области педиатрии имени Джулиуса Маада Био в столице Фритауне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания иксбт.ком, новая технология обеспечит больницы надежным и высокоскоростным интернетом. Это, в свою очередь, позволит врачам оперативно обмениваться информацией и консультироваться с коллегами из разных регионов страны. Специалисты оценивают внедрение современных средств связи как решительный шаг на пути цифровизации сферы здравоохранения.

Новые цифровые возможности в медицине

Благодаря стабильной интернет-связи медицинские учреждения получат возможность быстрее передавать данные, использовать электронные медицинские системы и свободно пользоваться специализированными цифровыми сервисами. Кроме того, проект заложит основу для развития процессов дистанционного обучения медицинских работников.

Правительство надеется, что эта инициатива значительно ускорит процесс полного отказа от бумажной волокиты и перехода на полностью цифровые модели работы. Современная инфраструктура также послужит основным инструментом для налаживания тесного сотрудничества между Центром передового опыта в педиатрии во Фритауне и аналогичным будущим учреждением, запланированным к строительству в городе Коно.

Гарантия качества и повышения квалификации

Официальные лица твердо верят, что современные сети связи послужат повышению качества медицинской помощи по всей стране. Возможности интернета ускорят процесс подготовки специалистов и обеспечат эффективный обмен знаниями между учреждениями по всей стране.

Внедрение сети Starlink в медицинскую сферу откроет возможности для работы больниц в отдаленных районах наравне с центральными клиниками. Ожидается, что по завершении данного проекта сектор здравоохранения Сьерра-Леоне полностью перейдет на цифровое управление и выведет объем медицинских услуг, оказываемых населению, на новый уровень.

StarlinkСьерра-ЛеонеМедицинаИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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