Пособие по инвалидности за взятку: врачи задержаны в Самарканде и Баяте

В Узбекистане продолжаются системные меры, направленные на пресечение коррупции в медицинской сфере. В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре в Самаркандской и Хорезмской областях, с поличным были задержаны врачи, обещавшие гражданам незаконно оформить пособие по инвалидности.

Zamin.uz подробно рассказывает о деталях этих двух отдельных преступлений, личностях подозреваемых и принятых в отношении них правовых мерах.

1. Инвалидность за 5 миллионов сумов в Самарканде: разоблачен врач-мошенник

В ходе доследственной проверки, проведенной Самаркандским районным отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, была пресечена преступная деятельность врача центральной больницы районного отдела здравоохранения И.А.

Согласно материалам следствия, И.А. пообещал оформить гражданину С.Э. пособие по инвалидности II группы и подготовить соответствующие документы. За эту услугу путем мошенничества он завладел денежными средствами в размере 5 миллионов сумов. По результатам проведенного расследования возврат незаконно полученных средств был оформлен в процессуальном порядке.

2. Инвалидность через «знакомства» в Баяте: врач из Хазарасба задержан при получении взятки

Очередной серьезный удар по коррупции был нанесен в Хорезмской области. В ходе оперативного мероприятия, проведенного Багатским районным отделом Департамента, был задержан врач Хазарасбского районного медицинского объединения К.Б.

Выяснилось, что К.Б. пообещал оформить гражданину Н.А. пособие по инвалидности II группы, якобы через своих знакомых, работающих на высоких должностях. Он был задержан с поличным при получении 3,6 миллиона сумов из оговоренной суммы в размере 300 долларов США за эту услугу. Данная оперативная операция стала важным шагом на пути разрыва коррупционной цепи среди медицинских работников.

Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия

По обоим фактам в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан:

Статья 168 (Мошенничество);

Статьи 28, 211 (Дача взятки).

В настоящее время правоохранительные органы ведут следственные действия и принимают меры по установлению всех деталей преступления. Обеспечение прозрачности в медицинской сфере и защита прав граждан остаются одним из приоритетных направлений государственной политики.

Основные факты по коррупционным преступлениям в Самарканде и Баяте

Аспект / Критерий Детали (1-й случай) Детали (2-й случай) Место Самаркандский район Багатский район (Хорезм) Обвиняемый (Врач) И.А. (Центральная больница) К.Б. (Хазарасбское медобединение) Потерпевший С.Э. Н.А. Вменяемая статья Мошенничество Мошенничество, дача взятки Незаконно полученные деньги 5 000 000 сумов 300 долларов США (получено: 3,6 млн сумов) Цель Инвалидность II группы Инвалидность II группы (через высоких знакомых) Статус Деньги возвращены Задержан с поличным

Задержание руководителей и сотрудников медицинской системы — это важное событие, о котором должны знать все граждане. Пособия и услуги, выделяемые из государственного бюджета, должны распределяться справедливо.

Немедленно отправьте эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в местные группы!

По вашему мнению, какие меры необходимо принять для пресечения коррупции в медицинской сфере? Кто виновен в подобных преступных деяниях врачей? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!