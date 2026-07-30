США нанесли массированные воздушные удары по военным объектам на территории Ирана

·176·Мир
США нанесли массированные воздушные удары по военным объектам на территории Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) сообщило, что 30 июля по ряду военных объектов на территории Ирана были нанесены массированные воздушные удары. Эта атака была осуществлена в ответ на ракетный удар, совершенный днем ранее против американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Zamin.уз сообщает подробности этого события, угрожающего региональной безопасности, об объектах, ставших мишенью, и предыдущих столкновениях сторон.

Уничтоженные объекты и цель операции

В КЭНТКОМ заявили, что в ходе операции под удар попали десятки военных объектов, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Среди них:

  • Центры военного командования;

  • Объекты, связанные с ракетным вооружением и беспилотными летательными аппаратами (дронами);

  • Объекты сил береговой охраны.

Американские военные подчеркнули, что главной целью операции было дальнейшее снижение угроз со стороны Ирана и его союзников в отношении американских войск, коммерческих судов в Персидском заливе и государств региона.

Удар баллистическими ракетами и бой «противовоздушной обороны»

Отмечается, что текущая операция стала ответом на запуск 28 июля нескольких баллистических ракет с территории Ирана в направлении американских военных на Ближнем Востоке. Американская сторона заявляет, что все эти ракеты были уничтожены в воздухе.

Напомним, что в настоящее время на Ближнем Востоке несут службу более 50 тысяч американских военнослужащих, и подобные атаки представляют прямую угрозу их жизни.

История противостояния и сообщение Нью-Йорк Тимес

Вооруженные столкновения между США и Ираном происходили с очень высокой интенсивностью и в начале текущего месяца, в частности 12–24 июля. В этот период США наносили ночные удары по объектам на территории Ирана, объясняя это мерой по снижению угроз судам в Ормузском проливе. Иран же заявлял, что нацелился на американские базы в соседних странах.

После 24 июля стороны в течение нескольких дней воздерживались от взаимных ударов. По данным Те Нью-Йорк Тимес, 24 июля президент США решил временно отложить новые масштабные атаки. К этому привели следующие факторы:

  • Сокращение запасов ракет для систем противовоздушной обороны;

  • Угроза потенциального глобального энергетического и экономического кризиса.

Сотрудничество с Саудовской Аравией и угроза дронов

Примечательно, что в ходе действий 28 июля США действовали совместно с вооруженными силами Саудовской Аравии. Как сообщило КЭНТКОМ, эта операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных против сил США за последние 72 часа.

Основные факты об американско-иранском вооруженном противостоянии

Аспект / Критерий

Детали

Дата операции

30 июля

Целевой регион

Территория Ирана

Ответный удар (дата)

28 июля (баллистические ракеты)

Объекты-мишени

Командные центры КСИР, ракетные объекты / объекты БПЛА, береговая охрана

Количество войск США в регионе

50 000+

Союзник (28 июля)

Саудовская Аравия

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, и прямые массированные удары США по иранской территории могут серьезно повлиять на геополитическую стабильность.

Немедленно перешлите эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы, интересующиеся вопросами безопасности!

Как вы думаете, приведут ли эти массированные удары США к полномасштабной войне с Ираном? Или это была необходимая мера для снижения угроз? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

СШАИранСЕНТКОМКорпус стражей исламской революцииThe New York Times
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойВ Китае повар, похожий на Илона Маска, стал интернет-звездойСегодня, 04:54В память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникВ память о фермере, лишившемся обеих рук, установили памятникСегодня, 04:32Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»Сегодня, 03:57Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуШумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау ФеликсуВчера, 23:15Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часаВчера, 23:14Новый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубНовый туристический магнит на Иссык-Куле: президенты открыли первый международный гольф-клубВчера, 22:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу