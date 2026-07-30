США нанесли массированные воздушные удары по военным объектам на территории Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) сообщило, что 30 июля по ряду военных объектов на территории Ирана были нанесены массированные воздушные удары. Эта атака была осуществлена в ответ на ракетный удар, совершенный днем ранее против американских военнослужащих, дислоцированных в регионе.

Zamin.уз сообщает подробности этого события, угрожающего региональной безопасности, об объектах, ставших мишенью, и предыдущих столкновениях сторон.

Уничтоженные объекты и цель операции

В КЭНТКОМ заявили, что в ходе операции под удар попали десятки военных объектов, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Среди них:

Центры военного командования;

Объекты, связанные с ракетным вооружением и беспилотными летательными аппаратами (дронами);

Объекты сил береговой охраны.

Американские военные подчеркнули, что главной целью операции было дальнейшее снижение угроз со стороны Ирана и его союзников в отношении американских войск, коммерческих судов в Персидском заливе и государств региона.

Удар баллистическими ракетами и бой «противовоздушной обороны»

Отмечается, что текущая операция стала ответом на запуск 28 июля нескольких баллистических ракет с территории Ирана в направлении американских военных на Ближнем Востоке. Американская сторона заявляет, что все эти ракеты были уничтожены в воздухе.

Напомним, что в настоящее время на Ближнем Востоке несут службу более 50 тысяч американских военнослужащих, и подобные атаки представляют прямую угрозу их жизни.

История противостояния и сообщение Нью-Йорк Тимес

Вооруженные столкновения между США и Ираном происходили с очень высокой интенсивностью и в начале текущего месяца, в частности 12–24 июля. В этот период США наносили ночные удары по объектам на территории Ирана, объясняя это мерой по снижению угроз судам в Ормузском проливе. Иран же заявлял, что нацелился на американские базы в соседних странах.

После 24 июля стороны в течение нескольких дней воздерживались от взаимных ударов. По данным Те Нью-Йорк Тимес, 24 июля президент США решил временно отложить новые масштабные атаки. К этому привели следующие факторы:

Сокращение запасов ракет для систем противовоздушной обороны;

Угроза потенциального глобального энергетического и экономического кризиса.

Сотрудничество с Саудовской Аравией и угроза дронов

Примечательно, что в ходе действий 28 июля США действовали совместно с вооруженными силами Саудовской Аравии. Как сообщило КЭНТКОМ, эта операция стала ответом на более чем 30 атак беспилотников, совершенных против сил США за последние 72 часа.

Основные факты об американско-иранском вооруженном противостоянии

Аспект / Критерий Детали Дата операции 30 июля Целевой регион Территория Ирана Ответный удар (дата) 28 июля (баллистические ракеты) Объекты-мишени Командные центры КСИР, ракетные объекты / объекты БПЛА, береговая охрана Количество войск США в регионе 50 000+ Союзник (28 июля) Саудовская Аравия

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, и прямые массированные удары США по иранской территории могут серьезно повлиять на геополитическую стабильность.

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Как вы думаете, приведут ли эти массированные удары США к полномасштабной войне с Ираном? Или это была необходимая мера для снижения угроз? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!