SpaceX подписала новый космический контракт с Пентагоном на 1,6 миллиарда долларов

·70·Технологии
SpaceX подписала новый космический контракт с Пентагоном на 1,6 миллиарда долларов

Космические силы США подписали с компанией SpaceX, основанной Илоном Маском, крупный контракт общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов. По данным иксбт.ком, в рамках данного соглашения компания должна выполнить 18 новых космических запусков для военного ведомства и вывести на орбиту специальные спутники с помощью ракет Falcon 9. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный контракт планируется полностью выполнить к 2027 году. Его главная задача — формирование космической группировки, позволяющей своевременно обнаруживать различные воздушные цели и оперативно отслеживать их перемещение. Это значительно расширит возможности Министерства обороны США по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Лидерство в военных миссиях и оперативное сотрудничество

Это соглашение является частью специальной базовой программы по закупке государственных ракет-носителей. В ней государственные миссии распределяются на открытой конкурсной основе. Несмотря на участие в данной программе таких крупных конкурентов, как Унитед Лаунч Аллианке и Blue Origin, именно SpaceX благодаря своей высокой надежности и частоте пусков ракет Falcon 9 продолжает завоевывать крупнейшие заказы.

Как отмечают военные, внедренный новый процесс оперативных закупок позволил завершить все формальности всего за два месяца. Это, в свою очередь, служит важным фактором в сокращении сроков реализации будущих космических проектов Министерства обороны США.

Планы на будущее и конкурентная среда

Данная сделка не является единственным крупным военным контрактом, подписанным SpaceX за последнее время. В мае текущего года Космические силы США подписали с этой компанией несколько контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Эти соглашения включают создание спутниковой системы обнаружения движущихся воздушных целей, а также разработку военной сети связи для оперативной передачи данных между системами раннего предупреждения, отслеживания и перехвата ракет.

Тем не менее, некоторые американские законодатели выражают обеспокоенность тем, что Пентагон оказывается привязан к единственному поставщику. Однако представители Космических сил твердо заявляют, что продолжат поддерживать здоровую конкурентную среду между другими космическими компаниями страны в будущем.

SpaceXКосмические Силы СШАFalcon 9Илон МаскПентагон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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