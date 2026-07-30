NASA обнаружило на Марсе удивительное поле гигантских многоугольников

Марсоход NASA Curiosity отправил на Землю свои самые уникальные и масштабные панорамные снимки с Красной планеты. Это научное открытие является важным шагом в изучении геологии планеты и поможет понять климатические изменения, происходившие миллионы лет назад. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, аппарат представил новую 360-градусную панораму из региона под названием Валле Гранде у подножия горы Шарп. На снимке отчетливо видны новейшие сетчатые структуры — полигональные трещины размером от 4 до 8 сантиметров.

Масштаб уникальной находки

Специалисты отмечают, что в ходе миссии небольшие участки такой геометрической формы находили и раньше. Однако столь огромный масштаб и целое поле многоугольников, как в районе Валле Гранде, ранее никогда не наблюдались.

На панорамных изображениях, полученных 19 и 20 июня текущего года (на 4930-й и 4931-й марсианские сол миссии), видно, что многоугольные формы простираются во всех направлениях в поле зрения камеры. Они даже окружают склоны близлежащей скалы под названием «Мирафлорес» высотой 6 метров, вершина которой покрыта толстым слоем песка.

По словам Эшвина Васавады, научного руководителя проекта в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, этот пейзаж поистине удивителен. Эксперты тщательно измеряют форму и химический состав этих структур, надеясь с их помощью раскрыть тайны древних процессов на планете.

Научные исследования и планы на будущее

Ученые полагают, что некоторые из ранее обнаруженных многоугольников образовались в результате растрескивания высохшей глины. Однако их необычная сетчатая структура могла возникнуть и под воздействием других сложных процессов, таких как резкие перепады температуры или вытеснение воды из осадочных пород.

Эта находка остается одним из многих неожиданных сюрпризов, которые марсоход Curiosity преподнес за 14 лет, прошедших с момента его посадки на Марс 5 августа 2012 года. В свою очередь, в рамках исследований и будущих космических миссий, в частности, как заявляет основатель SpaceX Илон Маск, планируется, что первый шаг человечества на Марс может состояться уже через пять-семь лет.