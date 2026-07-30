Что сказал Ҳусанов после подписания нового контракта с «Манчестер Сити»?

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» подписал новый пятилетний контракт, связав свое будущее с клубом до 2031 года. Однако узбекский защитник не считает это соглашение конечной остановкой — перед ним стоит новая задача: завоевать доверие Энцо Марески и закрепить за собой прочное место в основном составе.

В заявлениях 22-летнего футболиста наряду с радостью ощущалась и большая ответственность. Ҳусанов подчеркнул, что поддержка болельщиков сыграла важную роль в его адаптации в Англии, и выразил готовность отдать все силы для достижения еще более крупных успехов вместе с клубом.

«Это прекрасный день для меня и моей семьи»

После подписания нового контракта Ҳусанов отметил, что это событие имеет особое значение не только для него, но и для его семьи.

«Это прекрасный день для меня и моей семьи. Я очень рад продлить срок своего пребывания в “Сити”».

По словам защичника, с момента приезда в Манчестер он наслаждался каждой минутой в клубе. За это время он вырос как футболист, адаптировался к высокому темпу Премьер-лиги и накопил необходимый для больших матчей опыт.

Предыдущий контракт Ҳусанова был рассчитан до лета 2029 года. Новое же соглашение продлевает его будущее на «Этихаде» еще на два года, что показывает долгосрочные планы клуба на защитника.

Новая задача — завоевать доверие Марески

Эпоха Пепа Гвардиолы завершилась, и в «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески начался новый этап. Итальянский специалист заявил, что намерен развивать команду в тактическом плане, сохранив при этом прежнюю игровую философию клуба.

Ҳусанов не скрывал, что прекрасно понимает: в условиях прихода нового тренера его место в составе с прошлого сезона автоматически не сохранится.

Его главные цели:

завоевать доверие Марески и его тренерского штаба;

регулярно играть в основном составе;

выиграть конкуренцию в центре защиты;

быстро адаптироваться к новым тактическим требованиям команды.

«Теперь передо мной стоит новая задача. Я хочу произвести хорошее впечатление на Энцо Марески и его штаб и регулярно играть в команде», — сказал защитник.

Это заявление показывает, что Ҳусанов не собирается расслабляться после подписания нового контракта. Напротив, он готов доказывать свое место в клубе на каждой тренировке и в каждом матче.

За 18 месяцев от запасного до основного защитника

Ҳусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе 2025 года из французского клуба «Ланс». В то время он стал первым узбекским футболистом, сыгравшим в Премьер-лиге.

За первые 18 месяцев в Англии он провел в составе клуба 47 матчей. А в сезоне 2025/26 он выходил на поле 37 раз во всех турнирах, став одним из важнейших игроков обороны команды.

Особенно переломной стала для Ҳусанова вторая половина сезона. Образовав надежную связку в центре защиты с Марком Гехи, он принял участие в 16 из последних 19 матчей «Сити» в Премьер-лиге.

Узбекский защитник также сыграл важную роль в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги. «Манчестер Сити» одержал победу в обоих турнирах, оформив внутренний кубковый дубль.

Почему клуб удержал его на долгосрочной основе?

Главными сильными сторонами Ҳусанова называются его скорость, уверенная борьба один на один и способность предвидеть опасные атаки. За короткое время он стал одним из любимчиков болельщиков «Этихада».

Футболист также вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока «Манчестер Сити» в сезоне 2025/26. Хотя в голосовании победил воспитанник академии Нико О'Рейли, попадание Ҳусанова в тройку сильнейших показало, как быстро растет его авторитет в клубе.

Спортивный директор «Сити» Угу Виана также заявил, что руководство клуба очень довольно прогрессом узбекского футболиста.

По его мнению, Ҳусанов обладает:

высокими физическими данными;

техникой, необходимой современному центральному защитнику;

скоростью и силой;

потенциалом стать игроком мирового уровня.

Виана подчеркнул, что лучшие годы 22-летнего защитника еще впереди, и выразил надежду, что он займет важное место в планах Марески на будущее.

Особая благодарность болельщикам

Ҳусанов отметил, что поддержка болельщиков «Манчестер Сити» имела огромное значение в процессе его адаптации к атмосфере Англии и Премьер-лиги.

Его скорость, борьба за мяч до конца и бескомпромиссный стиль игры быстро завоевали признание на трибунах. Клуб также описывает его как «любимца публики».

Ҳусанов заявил, что теперь смотрит не назад, а только в будущее:

«Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы наша команда добивалась еще больших успехов».

Эти слова показывают, что он воспринимает новый контракт не как удобную гарантию, а как еще большие требования и ответственность.

Новый этап для узбекского футбола

Соглашение Ҳусанова, рассчитанное до 2031 года, имеет более широкое значение, чем личный успех одного игрока.

Он стал первым узбеком, сыгравшим в Премьер-лиге, и за короткое время начал регулярно выходить на поле в одном из сильнейших клубов Англии. Кроме того, он принял участие в качестве одного из ключевых защитников в историческом составе сборной Узбекистана на чемпионате мира.

Теперь его следующее испытание — сохранить позиции, завоеванные в эпоху Гвардиолы, и в новой команде под руководством Марески.

Главный вывод

Абдуқодир Ҳусанов подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года. За 18 месяцев он превратился из перспективного молодого игрока в надежного защитника команды, завоевал два трофея и вошел в тройку лучших футболистов клуба по итогам сезона.

Однако самая главная борьба начинается только сейчас. Ҳусанову предстоит завоевать доверие Марески, укрепить свои позиции в основном составе и на практике доказать тот потенциал «центрального защитника мирового уровня», о котором говорило руководство клуба.

Как вы думаете, сможет ли Ҳусанов стать основным защитником «Манчестер Сити» в новом сезоне? Оставляйте свои мнения и прогнозы в комментариях!