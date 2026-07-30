Спортивный директор Баварии выразил недовольство идеей ФИФА

·62·Спорт
Спортивный директор Баварии выразил недовольство идеей ФИФА

На международной футбольной арене коммерческая политика руководства ФИФА и планы по привлечению частных инвестиций вызывают серьезное недовольство. Спортивный директор клуба Бавария Макс Эберль резко раскритиковал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино по привлечению частных инвесторов на чемпионат мира и выразил глубокое сожаление по поводу деятельности организации. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, данный конфликт возник на фоне масштабных планов Инфантино продать доли чемпионата мира частным инвестиционным фондам через специально созданное юридическое лицо. Немецкий специалист подчеркнул, что футбольной общественности стыдно обсуждать подобные идеи, и напомнил, что футбол никогда не принадлежал отдельным лицам.

Макс Эберль в интервью изданию Sky Sport открыто заявил, что игра в футбол приносится в жертву коммерческим интересам: &лдкуо;У меня складывается впечатление, что ФИФА существует только ради извлечения прибыли. Это вызывает у меня отвращение&рдкуо;, — добавил он.

Конфликт между Европой и ФИФА

В настоящее время противостояние между ФИФА и европейскими футбольными стейкхолдерами достигло наивысшей точки. Все громче звучат сообщения о том, что сборные стран-членов УЕФА могут бойкотировать чемпионаты мира. Эберль, занимающий влиятельный пост на Альянц Арене, заявил, что полностью поддержит объединение европейских государств против инвестиционной модели Инфантино.

Другие известные деятели немецкого футбола также выразили свое отношение к этому вопросу. Советник Боруссии Дортмунд и легендарный в прошлом футболист Маттиас Заммер заявил, что понимает сложную задачу Джанни Инфантино в современном управлении. Однако он также предупредил, что глобальная организация ставит под угрозу эмоциональную ценность игры в погоне за финансовыми доходами.

Сроки и опасения на будущее

По мнению Заммера, Джанни Инфантино пытается угодить абсолютно всем, а это всегда очень тонкий вопрос. Тем не менее, он не скрывал своих опасений по поводу того, что вмешательство в целостность игры может нанести серьезный вред футболу.

Несмотря на всю критику, руководство ФИФА не отказывается от своих планов. Организация установила для ассоциаций-членов жесткий срок до сентября для утверждения этой сделки. Несмотря на обещания миллионных денежных вознаграждений для каждой федерации, управляющие органы в Европе по-прежнему сомневаются в том, как это соглашение повлияет на будущее футбола.

Макс ЭберльФИФАДжанни ИнфантиноБаварияЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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