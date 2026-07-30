Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау Феликсу

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Шумиха в Португалии: внучка Трампа проявила интерес к Жоау Феликсу

В португальских СМИ и социальных сетях активно обсуждается неожиданная и нашумевшая тема — возможная связь между внучкой президента США Дональда Трампа Кай Трамп и нападающим сборной Португалии по футболу Жоау Феликсом. Активность в социальных сетях между этими двумя персонами из высших кругов мира политики и спорта привлекла внимание местных СМИ.

Zamin.уз сообщает подробности этого неожиданного интереса и обсуждений в португальской прессе.

«Лайк» в Instagram и внимание медиа

Все началось с простого действия в социальной сети. 19-летняя Кай Трамп подписалась на официальную страницу известного португальского футболиста Жоау Феликса в Instagram. Кроме того, внучка Трампа поставила «лайк» одному из недавних постов игрока.

Этот факт не остался без внимания португальских журналистов и блогеров. Хотя на данный момент их взаимодействие в соцсетях ограничивается лишь этим, местная пресса интерпретирует данное событие как возможное сближение между представителями мира политики и спорта, выдвигая различные предположения.

Интерес, проснувшийся после чемпионата мира

Сообщается, что внучка президента США заинтересовалась Жоау Феликсом после его матчей на чемпионате мира 2026 года. Судя по всему, в рамках этого мундиаля сборная Португалии и сам Феликс своей игрой привлекли внимание Кай Трамп наряду со многими другими болельщиками.

По некоторым предположениям в прессе, это может быть просто обычный интерес болельщицы к известному футболисту. Однако другие считают этот шаг члена семьи Трампа имеющим более глубокий смысл. Представители СМИ уже начали обсуждать различные сценарии их возможных встреч или отношений.

Для информации: Жоау Феликс на ЧМ-2026 и против Узбекистана

Жоау Феликс считается одним из талантливых нападающих сборной Португалии. На этом мундиале он провел со своей командой важные матчи:

  • В составе сборной Португалии Жоау Феликс выходил на поле против футболистов национальной сборной Узбекистана в рамках группового этапа ЧМ-2026.

  • В 1/8 финала турнира сборная Португалии уступила будущим чемпионам мира — Испании со счетом 0:1 и покинула соревнования.

Ситуация между внучкой Трампа и Жоау Феликсом

Аспект / Критерий

Детали

Первое лицо

Кай Трамп (19 лет, внучка президента США Дональда Трампа)

Второе лицо

Жоау Феликс (нападающий сборной Португалии)

Взаимное действие (Instagram)

Кай Трамп подписалась на Феликса и поставила «лайк» посту

Причина интереса

После матчей на ЧМ-2026 (предположительно)

Текущий статус

Горячие обсуждения и догадки в португальских СМИ

Последнее футбольное событие

Поражение Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1)

Матч против Узбекистана

Участвовал на групповом этапе

Подобные неожиданные и интересные события между миром политики и спортивными звездами привлекают всеобщее внимание. Многим интересно, чем завершится эта активность в соцсетях между внучкой Трампа и португальским футболистом.

Немедленно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и в группы любителей футбола!

Как вы думаете, могут ли начаться отношения между внучкой президента США и португальским футболистом? Или это просто попытка СМИ раздуть сенсацию? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Жоау ФеликсКай ТрампДональд ТрампПортугалияИнстаграм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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