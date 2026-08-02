Почему младенец мало спит? Специалист объяснил основные причины

Недостаточный сон у младенцев вызывает беспокойство у многих родителей. Как отмечают специалисты, в некоторых случаях это является нормой, однако в ряде ситуаций может быть признаком проблем с центральной нервной системой. По словам неонатолога Малики Усмановой, дефицит сна чаще всего наблюдается у младенцев с перинатальным поражением центральной нервной системы.

По словам врача, если в последние месяцы беременности или в процессе родов возникали осложнения, связанные со здоровьем матери, это может повлиять на дальнейшее развитие ребенка. В частности, в случаях, когда ребенок появляется на свет с асфиксией (острым нарушением дыхательной функции, приводящим к кислородному голоданию крови и тканей), гипоксией (снижением уровня кислорода в крови и тканях ниже нормы) или инфекцией, высока вероятность возникновения нарушений сна после выписки из роддома.

Специалист отмечает, что обычно новорожденный спит в сутки до 18 часов. Если его сон составляет около 14–16 часов, это также считается физиологической нормой. Однако если суточный сон составляет менее 14 часов, это можно расценивать как нарушение сна.

С возрастом режим сна ребенка также меняется. Например, младенцы в возрасте 5–9 месяцев спят в среднем 15–16 часов, а дети от 10 месяцев до 2 лет — 12–13 часов. Со временем дневной сон сокращается, и основное время отдыха приходится на ночной сон.

Кроме того, врачи напоминают, что значение сна в развитии ребенка огромно. Ведь во время сна в организме малыша выделяется около 90 процентов соматотропного гормона. Именно этот гормон играет важнейшую роль в физическом росте ребенка, его здоровом развитии и правильном формировании организма.