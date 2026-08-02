Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Арсенала

·81·Спорт
Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Арсенала

Один из ведущих клубов Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед проявляет интерес к молодому таланту лондонского Арсенала Майлзу Льюису-Скелли. Согласно информации издания Те Индепендент, «красные дьяволы» готовятся сделать этот неожиданный шаг с целью воспользоваться ситуацией на трансферном рынке и решить давние проблемы на левом фланге обороны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что приоритетной трансферной целью для руководства Олд Траффорд остается представитель Ньюкасл Юнайтед Льюис Холл, возможности воспитанника клубной академии Льюиса-Скелли также изучаются самым серьезным образом. Манчестерское руководство следит за выступлениями игрока уже долгое время и хочет проверить реальность этой сделки, учитывая, что лондонский клуб намерен осуществить крупные приобретения в летнее трансферное окно.

Трансферные планы Арсенала и финансовое давление

Команда под руководством Микеля Артеты нацелена на серьезное усиление состава в летний период. В частности, сообщалось, что «канониры» достигли соглашения с Ньюкаслом о трансфере Бруно Гимараэса за 77 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы. Ожидается, что эта покупка позволит Микелю Артете повысить конкурентоспособность в центре поля и успешно выступать как на внутренней арене, так и на европейской.

Однако закупки лондонского клуба на этом не ограничиваются. На фоне истекающего контракта звезды Реала Винисиуса Жуниора поговаривают, что Арсенал готов изменить существующую зарплатную ведомость ради его подписания. Именно такие громкие трансферы и огромные финансовые затраты могут заставить клуб расстаться с некоторыми футболистами или пересмотреть их будущее.

Роль Майлза Льюиса-Скелли в сезоне

Сам Майлз Льюис-Скелли приобрел важное значение в последние недели сезона, внеся свой вклад в завоевание командой чемпионского титула. Хотя в начале сезона ему было немного трудно регулярно получать игровую практику, он сумел оправдать доверие тренерского штаба. Футболист выделяется тем, что эффективно действует как на левом фланге обороны, так и в центральной полузащите.

Главный тренер Микель Артета ранее, высказываясь о возможностях молодого игрока, подчеркивал, что был к нему требователен. После матча с Фулхэмом Артета признал, что, возможно, раскрыл потенциал подопечного немного поздно, добавив, что выпуск игрока столь юного возраста на важные матчи требует определенного риска, однако он верил в готовность Льюиса-Скелли.

Манчестер ЮнайтедАрсеналМЮТрансферыАПЛ
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Jahongir Tursunov
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