В статистике Стеам зафиксированы исторические изменения

·34·Технологии
В статистике Стеам зафиксированы исторические изменения

Опубликованная компанией Валве месячная статистика платформы Стеам за июль 2026 года показала коренные изменения на рынке игровых ПК. По данным иксбт.ком, в последние месяцы на рынке компьютерного железа изменились многолетние приоритеты по объемам памяти и количеству ядер процессоров. Данные изменения свидетельствуют о том, что геймеры активно обновляют свои системы, адаптируясь к требованиям игр нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На рынке графических чипов компания NVIDIA сохраняет свое абсолютное превосходство. Ее видеокарты составляют 72,77 процента от всех систем на платформе. Доля AMD составила 18,74 процента, а показатель Intel — 8,08 процента. Хотя статус самого популярного графического ускорителя пока удерживает GeForce RTX 3060, его показатели постепенно снижаются.

Видеокарты нового поколения и рекорд по объему памяти

На рынке наблюдается бурный рост доли видеокарт нового типа, в частности серии GeForce RTX 5060. В частности, модель GeForce RTX 5060 достигла 2,85 процента, а RTX 5060 Ти — 2,26 процента. RTX 5060 стала самой популярной картой пятой серии, зафиксировав рост на 0,53 процента.

Однако важнейшим историческим событием стал объем видеопамяти. Согласно данным, видеокарты с 16 GB памяти впервые обошли модели с 8 GB. В настоящее время устройства с объемом 16 GB лидируют среди пользователей Стеам с долей 25,9 процента, в то время как доля моделей с 8 GB снизилась до 25,32 процента. Также расширяют свою долю карты с 12 GB и 24 GB VRAM.

Новые тенденции в процессорах и операционных системах

За отчетный период значительные изменения произошли и в других компонентах аппаратного обеспечения. Впервые восьмиядерные CPU стали самым популярным вариантом среди геймеров, заняв 27,85 процента всех систем. Шестиядерные процессоры, бывшие лидерами ранее, опустились на второе место с показателем 27,52 процента.

Что касается оперативной памяти (ОЗУ), то объем 16 GB остается основным стандартом с 40,97 процента, однако доля систем с 32 GB также стремительно растет и достигла 36,93 процента. В сегменте операционных систем Windows 11 продолжает рост, зафиксировав результат в 70,26 процента. Доля Windows 10 сократилась до 23,3 процента, в то время как на Линукс пришлось 4,01 процента, а на macOS — 2,32 процента пользователей.

SteamВидеокартаПроцессорNVIDIAWindows 11
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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