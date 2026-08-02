В Австралии в библиотеку вернули книгу, взятую 150 лет назад

В Австралии в библиотеку неожиданно вернули книгу, взятую для чтения почти 150 лет назад. Необычный случай вызвал большой интерес не только у сотрудников библиотеки, но и у местных жителей. Об этом сообщает агентство Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что книгу «Афинские древности», изданную в 1858 году, мужчина обнаружил во время ремонта своего дома. Учитывая ее историческую ценность, он передал ее в городскую библиотеку в прибрежном районе Австралии — Киаме.

Как отметила заведующая библиотекой Мишель Хадсон, в истории учреждения еще не было случаев возврата книг спустя столь долгое время.

«Нам еще никогда не возвращали столь старые книги», — сказала она.

По ее словам, если бы за просрочку возврата книги начислялся штраф, его сумма составила бы около 28 тысяч австралийских долларов. Эта сумма была рассчитана на основе старого тарифа, указанного на внутренней стороне обложки книги, — по 3 пенса за каждую неделю.

Специалисты не смогли установить, кто именно брал книгу, так как журналы выдачи книг 1870-х годов не сохранились. Сотрудники библиотеки предполагают, что издание могло быть взято в 1872 году, вскоре после начала работы библиотеки, и так и не было возвращено.

Согласно правилам того времени, книги не выдавались лицам в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, количество книг, которое могла взять каждая семья, определялось в зависимости от числа грамотных членов семьи: разрешалось брать одну книгу на каждых двух грамотных людей.

Страницы книги, хранившейся в течение нескольких десятилетий, пострадали от воздействия влаги. По этой причине ее больше не будут выдавать читателям.

«Мы бы не хотели ждать еще 150 лет ее возвращения», — пошутила заведующая библиотекой.

Сообщается, что в дальнейшем эта уникальная книга пополнит местную историческую коллекцию и будет храниться как объект культурного наследия.