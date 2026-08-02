Жозе Моуринью внес ясность в будущее Винисиуса Жуниора

Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью резко отреагировал на последние слухи вокруг трансфера бразильского нападающего Винисиуса Жуниора и его будущего в команде. Недавно в прессе появилась информация о том, что лондонский Арсенал из Английской Премьер-лиги планирует воспользоваться паузой в переговорном процессе по контракту бразильца. Общаясь с журналистами после межсезонных матчей, опытный специалист поставил точку в подобных домыслах. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как отмечает Goal.com, истекающий срок действующего контракта Винисиуса и затяжной переговорный процесс по его продлению вселили надежду в лондонский клуб. Сообщалось, что руководство Арсенала готово даже изменить привычную зарплатную ведомость и согласиться на крупные финансовые условия ради подписания игрока. Однако Моуринью твердо заявил, что футболист в ближайшее время вернется в столицу Испании и присоединится к расположению команды.

Подготовка в стане мадридцев и новые футболисты

По словам Моуринью, основной состав команды еще не собран полностью, так как ряд ведущих игроков находится в отпуске после чемпионата мира. Тем не менее, ожидается, что в ближайшие дни несколько футболистов вернутся в общую группу. Согласно официальному сайту клуба, в понедельник Вини Жуниор, Браим Диас и Бернарду прибудут в расположение команды.

В субботу товарищеский матч против Фиорентины на стадионе Вёртерзе стал для Жозе Моуринью первым испытанием после возвращения к рулю мадридского клуба. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Сначала Реал Мадрид вышел вперед с разницей в два мяча благодаря голам Эндрика и воспитанника академии Алексиса Сирии. Однако итальянцы сумели сравнять счет благодаря точным ударам Роберто Пикколи и Мойзе Кина.

Мнения тренера об игре и текущем состоянии команды

На послематчевой пресс-конференции Моуринью проанализировал действия подопечных и отметил, что по ходу встречи команда предстала в трех разных образах. По его мнению, начало игры прошло на очень высоком уровне, и мадридцы вполне могли вести в счете с крупным отрывом. Во втором тайме начал сказываться прессинг итальянской команды, которая имела преимущество в физическом плане.

&лдкуо;Мне понравилось все. На поле мы увидели три разных Реал Мадрида: полный сил, уставший и очень уставший,&рдкуо; — приводит слова Моуринью источник. Специалист особенно подчеркнул, что остался доволен тем, как в концовке матча игроки проявили характер и удержали контроль над игрой, несмотря на усталость.