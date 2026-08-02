Во время банкета в ресторане «Балзи Росси» произошел мощный взрыв. Следственные органы квалифицировали происшествие как террористический акт. Какие тайны кроются за этим событием?

Взрыв в московском ресторане «Балзи Росси» потряс не только жителей города, но и всю Россию. В результате взрыва есть погибшие и множество пострадавших — интрига происшествия в конце статьи!

Что произошло?

Взрыв произошел 1 августа во время банкета в ресторане «Балзи Росси» на Кудринской площади.

Ресторан в то время был закрыт и забронирован для банкета на 50 человек.

Очевидцы сообщают, что праздновался день рождения генерала Александра Чайко.

Причины и подробности

Сначала причиной называли вспышку газового оборудования, но затем выяснилось, что было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Женщина пыталась пронести бомбу под видом подарочной коробки, взрыв произошел в момент, когда охранник попытался ее остановить.

3 человека погибли, 21 получил ранения.

Взрыв на «строго охраняемом» банкете был осуществлен с помощью бомбы, начиненной металлическими шариками.

Преследование и версии

Предполагается, что главной целью теракта был начальник Воздушно-космических сил России генерал Александр Чайко.

Чайко был назначен на новую должность в мае 2026 года, и этот банкет был организован как по случаю дня рождения, так и в связи с назначением.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

ВЧК-ОГПУ и другие источники отметили, что на банкете присутствовали высокопоставленные чиновники.

Дополнительная информация

«После взрыва движение на Кудринской площади было перекрыто, Ночной веложивописный фестиваль перенесен на другой день».

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