Мощный взрыв в Москве: что произошло на дне рождения генерала?

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Мощный взрыв в Москве: что произошло на дне рождения генерала?

Во время банкета в ресторане «Балзи Росси» произошел мощный взрыв. Следственные органы квалифицировали происшествие как террористический акт. Какие тайны кроются за этим событием?

Взрыв в московском ресторане «Балзи Росси» потряс не только жителей города, но и всю Россию. В результате взрыва есть погибшие и множество пострадавших — интрига происшествия в конце статьи!

Что произошло?

  • Взрыв произошел 1 августа во время банкета в ресторане «Балзи Росси» на Кудринской площади.

  • Ресторан в то время был закрыт и забронирован для банкета на 50 человек.

  • Очевидцы сообщают, что праздновался день рождения генерала Александра Чайко.

Причины и подробности

  • Сначала причиной называли вспышку газового оборудования, но затем выяснилось, что было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

  • Женщина пыталась пронести бомбу под видом подарочной коробки, взрыв произошел в момент, когда охранник попытался ее остановить.

  • 3 человека погибли, 21 получил ранения.

  • Взрыв на «строго охраняемом» банкете был осуществлен с помощью бомбы, начиненной металлическими шариками.

Преследование и версии

  • Предполагается, что главной целью теракта был начальник Воздушно-космических сил России генерал Александр Чайко.

  • Чайко был назначен на новую должность в мае 2026 года, и этот банкет был организован как по случаю дня рождения, так и в связи с назначением.

  • По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

  • ВЧК-ОГПУ и другие источники отметили, что на банкете присутствовали высокопоставленные чиновники.

Дополнительная информация

«После взрыва движение на Кудринской площади было перекрыто, Ночной веложивописный фестиваль перенесен на другой день».

Что вы думаете об этом происшествии в Москве? Оставьте комментарий об интригующих подробностях и поделитесь статьей с друзьями и близкими в Telegram и других социальных сетях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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