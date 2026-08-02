Эндрик может покинуть Реал Мадрид

·50·Спорт
Эндрик может покинуть Реал Мадрид

Приобретение мадридским Реалом Карлоса Эспи из Леванте с целью усиления линии атаки поставило под вопрос будущее талантливого бразильского форварда Эндрика. По информации издания Фичаджес, молодой футболист начал серьезно рассматривать вариант с временным уходом из команды и арендой в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, что Эндрик вернулся в свой клуб летом с большими надеждами после успешного периода аренды во французском Лионе. Его главной целью было завоевать место в основном составе под руководством главного тренера Жозе Моуринью и вступить в конкуренцию со звездным нападающим Килианом Мбаппе. Однако активные действия руководства клуба на трансферном рынке кардинально изменили ситуацию.

Трансфер Карлоса Эспи и новая конкуренция

Реал Мадрид оформил переход Карлоса Эспи, выплатив Леванте отступные в размере 25 миллионов евро. 194-сантиметровый нападающий, забивший 13 голов в 27 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне, подписал с клубом долгосрочный контракт до 2031 года.

Ожидается, что антропометрические данные и физические возможности Карлоса Эспи отлично подходят под тактическую схему Моуринью. Это стало серьезным ударом для молодого Эндрика, который планировал играть в связке с Мбаппе или стать главным игроком ротации.

Успех в Лионе и туманное будущее

Проведя вторую половину прошлого сезона в аренде в Лионе, Эндрик отметился 8 голами и таким же количеством результативных передач в 21 матче. Его показатель результативности (одно результативное действие каждые 102 минуты) должен был убедить главного тренера мадридцев, однако руководство клуба не сразу сочло нападающего готовым к основе.

В настоящее время Эндрик и его представители ведут переговоры с руководством клуба для прояснения ситуации. Королевский клуб, завершивший прошлый сезон без трофеев, продолжает масштабное обновление состава, и дальнейшая судьба бразильского футболиста решится в ближайшие дни.

ЭндрикРеал МадридКарлос ЭспиЖозе МоуриньюЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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