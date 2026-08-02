Совместный Узбекистан-Японский университет: открывается путь к ИИ и цифровой трансформации
В Узбекистане впервые будет создан университет на основе японской модели образования. Учебный процесс будет полностью вестись на английском языке.
Передовые стандарты Японии, образование в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации — какие возможности это принесет?
Университет в рамках сотрудничества Узбекистана и Японии откроет новую страницу в системе образования страны. Новые кадры будут подготовлены на основе японского опыта и международных стандартов.
О проекте
Подписано соглашение между Министерством высшего образования Узбекистана и японским Университетом Цукуба.
Обучение в университете будет осуществляться по японской модели, полностью на английском языке.
Специализация и направления
На первом этапе — магистратура: искусственный интеллект, цифровая трансформация и бизнес-администрирование.
В дальнейшем будут запущены бакалавриат и докторантура.
Сроки и программа
В сентябре 2026 года откроется подготовительный офис.
Прием первых студентов запланирован на 2028/2029 учебный год.
«Передовые стандарты Японии будут внедрены в систему высшего образования Узбекистана», — подчеркивается в официальном заявлении.
Как вы думаете, какое влияние новый университет окажет на образование в Узбекистане? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в Telegram или других социальных сетях!
…