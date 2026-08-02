Совместный Узбекистан-Японский университет: открывается путь к ИИ и цифровой трансформации

·38·Узбекистан
Совместный Узбекистан-Японский университет: открывается путь к ИИ и цифровой трансформации

В Узбекистане впервые будет создан университет на основе японской модели образования. Учебный процесс будет полностью вестись на английском языке.

Передовые стандарты Японии, образование в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации — какие возможности это принесет?

Университет в рамках сотрудничества Узбекистана и Японии откроет новую страницу в системе образования страны. Новые кадры будут подготовлены на основе японского опыта и международных стандартов.

О проекте

  • Подписано соглашение между Министерством высшего образования Узбекистана и японским Университетом Цукуба.

  • Обучение в университете будет осуществляться по японской модели, полностью на английском языке.

Специализация и направления

  • На первом этапе — магистратура: искусственный интеллект, цифровая трансформация и бизнес-администрирование.

  • В дальнейшем будут запущены бакалавриат и докторантура.

Сроки и программа

  • В сентябре 2026 года откроется подготовительный офис.

  • Прием первых студентов запланирован на 2028/2029 учебный год.

«Передовые стандарты Японии будут внедрены в систему высшего образования Узбекистана», — подчеркивается в официальном заявлении.

Как вы думаете, какое влияние новый университет окажет на образование в Узбекистане? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в Telegram или других социальных сетях!

УзбекистанЯпонияУниверситет Цукубы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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